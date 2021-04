Motores turbo-híbridos de F1: En defensa de las bestias "silenciosas"

Las discusiones que se tuvieron sobre la estética del Halo en los monoplazas de Fórmula 1 se han calmado tras algunos accidentes de gran repercusión, pero los motores V6 turbo-híbridos de la máxima categoría siguen recibiendo algunas críticas.

Los puntos de ataque sobre las unidades de potencia suelen ser el sonido, porque son demasiado silenciosos, el costo o el argumento de que todo va encaminado a lo eléctrico, llevando a la pregunta de qué sentido tiene mantener una fórmula que incluye un motor de combustión interna como parte de la ecuación.

Vamos a tratar el primero. Los coches no son realmente tan silenciosos. No son tan ruidosos como los V8 que los precedieron, pero aquellos motores de 2.4 litros no eran tan agradables de escuchar. Ahora tienes la mitad de posibilidades de mantener una conversación en la pista durante un gran premio, lo que no ocurría antes.

Los V10 de la época anterior a 2006 -y, por supuesto, los V12 que corrieron antes- sonaban magníficamente y se llevarían nuestro voto en cuanto a la sensación sonora. Pero los coches actuales recuerdan a la primera era turbo de la F1 de los años 80 y no hay muchos aficionados que critiquen ese periodo por el sonido de las máquinas.

El coste de los motores era ciertamente elevado cuando los híbridos sustituyeron a los V8 en 2014. Dada la dirección de la industria automotriz que se aleja del motor de combustión interna tradicional, la F1 probablemente tenía que ir por ese camino. Dejar que la F1 se quedara más atrás habría provocado que los fabricantes tuvieran un menos interés en la categoría, pero también llevaría al aumento de las peticiones para que dejara de existir debido a las preocupaciones sociales/ambientales.

El retraso de las nuevas normas del chasis y aerodinámica de la F1, el límite de costes y la congelación de los motores también demuestran que la F1 ha respondido finalmente a la escalada de los presupuestos. En otras palabras, el gran gasto ya se ha producido.

Detalle trasero del Red Bull Racing RB16B Photo by: Giorgio Piola

En cuanto al argumento de la necesidad de pasar a ser totalmente eléctricos, al menos a corto y medio plazo, la Fórmula E (y la Extreme E) ya están ahí y es demasiado pronto para comprometerse con una solución. La energía del hidrógeno y, más relevante para el caso de la F1, los combustibles sintéticos son también vías que merecen aplicarse por la sociedad en general.

“Hay una oportunidad fantástica para que los combustibles renovables y sostenibles se apliquen en todos los tipos de competencia, reduciendo las emisiones de carbono, y para mostrar al mundo que hay una alternativa junto a la electrificación que sirve para todos los coches que existen ahora” Steve Sapsford

"Hemos oído hablar mucho de pasar a los vehículos de producción totalmente eléctricos”, dijo el director general de SCE y antiguo ingeniero de Ricardo, Steve Sapsford, en uno de los foros de ASI Connect el mes pasado. "Eso está bien y vamos en la dirección correcta, pero una de las cosas que no se trata es los coches que ya están circulando”.

Tan solo en el Reino Unido hay 34 millones de coches con motores tradicionales y ante esto añadió: “Hay una oportunidad fantástica para que los combustibles renovables y sostenibles se apliquen en todas las formas de competición, reduciendo las emisiones de carbono, y para mostrar al mundo que hay una alternativa junto a la electrificación que se ocupa de todos los coches que existen ahora”.

En lo que respecta a la competitividad, no cabe duda de que la introducción de las unidades turbohíbridas repartió el nivel de juego dentro de la F1 y ayudó a Mercedes a tomar una ventaja que no ha sido superada.

Pero el reglamento de 2022 pretende solucionar eso, los motores actuales son los más eficientes en cuanto a consumo de combustible de la historia, y ofrecen una oportunidad para que la F1 siga siendo relevante en los próximos años. Entonces surge la duda ¿Son realmente tan malos?

El Lance Stroll, Racing Point RP19, regresa a los pits sin la cubierta del motor. Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images