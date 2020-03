Motorsport Heroes: el día más difícil de Hakkinen en la F1

La carrera en la F1 de Mika Hakkinen está marcada por sus dos mundiales, sus 20 victorias, 26 poles y 25 vueltas rápidas. Pero el ‘Finlandés Volador’ consiguió todo esto después de su jornada negra del 10 de noviembre de 1995.

Durante la clasificación del viernes del GP de Australia, su McLaren-Mercedes sufrió una deflación al llegar a Brewery Bend, la curva más rápida del circuito urbano. Golpeó la barrera de neumáticos a unos 190 km/h y su casco impactó contra el lateral del cockpit provocándole una fractura craneal. Los médicos del circuito le practicaron una traqueotomía de urgencia antes de ser transportado al Royal Adelaide Hospital en coma.

En el film, Hakkinen les cuenta a los otros Motorsport Heroes Felipe Massa, Tom Kristensen y Michele Mouton lo que pasó y los retos a los que se tuvo que enfrentar durante su recuperación.

“Mi accidente en el ’95 fue todo un problema. Sucedió en Australia, en Adelaida, iba a fondo en una larga recta. Justo cuando estaba entrando en la curva, no explotó, simplemente pfffffft – perdí la presión muy rápido.

“El auto empezó a golpear el suelo y perdí el control, claro. Había un bordillo enorme en la salida y, claro, lo golpeé y el auto rebotó un par de veces. Golpeé la barrera de costado!.

“Así que, sí, estuve en coma algunos días. Entonces empiezan las cosas terribles cuando te despiertas. Empiezas a darte cuenta de que ‘oh dios mío’. Golpeé tan fuerte [mi cabeza] que perdí el control de un lado de mi cara, porque los nervios resultaron dañados. Así que, para dormir, me tenían que tapar con cinta un ojo para que estuviera cerrado.

“Entonces llega el momento de empezar a hacer pruebas para ver si puedes oler o degustar normalmente. Creo que estuve allí cinco semanas y mi novia voló a Australia para apoyarme”.

En una entrevista posterior con la revista GP, a Hakkinen le preguntaron si ese accidente le había hecho ser más lento de algún modo.

“No, no creo que podría haber sido más rápido, pero creo que podría haber hecho que mi carrera fuera más larga” respondió.

“Me afectó. Me hizo darme cuenta de que cuando ocurre un accidente como ese, y puede ocurrir en la F1 en cualquier momento porque el automovilismo es peligroso, me hizo pensar que, en cuanto logré mis campeonatos, ‘hmmmm… mejor no tentar a la suerte mucho tiempo”.

Motorsport Heroes está disponible en Motorsport.tv. Escrita y dirigida por Manish Pandey, guonista de la multipremiada Senna, el film de 111 minutos intercala las narrativas de nuestros Motorsport Heroes, contando sus historias con imágenes de archivo y testimonios de primera mano.

