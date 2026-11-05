Fórmula 1

El automovilismo mundial está de luto: fallece Alan Jones, campeón de F1 en 1980, a los 80 años

El campeón de la F1 de 1980 con Williams, Alan Jones, falleció este jueves.

Luis Ramírez

Editado: 5 nov 2026, 3:00

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Alan Jones

Foto de: Rainer W. Schlegelmilch

El deporte motor australiano ha perdido a una de sus figuras más importantes con el fallecimiento del campeón del mundo de la Fórmula 1 de 1980, Alan Jones. El expiloto de Williams falleció este jueves 5 de noviembre a los 80 años de edad.

El fallecimiento de Jones llega apenas tres días después de haber celebrado su cumpleaños, tras perder la batalla contra una breve enfermedad.

Nacido en Melbourne, Jones cosechó 12 victorias en la F1 a lo largo de su trayectoria, consagrándose como uno de los competidores más feroces en las pistas. Su carrera inició en Australia y en 1975 debutó en la Fórmula 1 en el Gran Premio de España. Sus primeros puntos los consigue ese mismo año en el Gran Premio de Alemania al finalizar quinto.

El primer podio de Jones llegó en la temporada de 1977 compitiendo para el equipo Shadow ganando el Gran Premio de Austria para después sumar un tercer puesto en Italia. Estas actuaciones lo llevan a ser contratado por Williams para 1978, una campaña donde solo logró un podio de segundo lugar.

En 1979 consiguió su primer top tres del campeonato del mundo mientras que en 1980 inició la temporada ganando en Argentina. A ello se sumaron otras victorias en Francia, Gran Bretaña, Canadá y Estados Unidos, lo cual sumado a los podios de Brasil, Bélgica, Alemania, Austria e Italia lo consagraron como el campeón del mundo derrotando a Nelson Piquet.

Su consagración lo convirtió en el segundo australiano en la historia en conquistar el título del Gran Circo, acompañando al mítico Sir Jack Brabham en el olimpo del automovilismo de su país.

A través de un comunicado difundido por Motorsport Australia, su esposa, Amanda Buter-Davis, confirmó la triste noticia a nombre de la familia.

"Estamos extremadamente tristes de anunciar el fallecimiento de nuestro amado Alan, quien falleció el 5 de noviembre tras una breve enfermedad", expresó Amanda. "Será profundamente extrañado y recordado con cariño por sus seres más cercanos, así como por los muchos aficionados cuyo apoyo siempre agradeció. Alan dedicó su vida al automovilismo, construyendo un legado que perdurará a través de las incontables personas que tocó en el camino".

"A través de sus logros, pasión e inconfundible carácter, tanto dentro como fuera de la pista, Alan dejó una huella imborrable en el deporte, tanto a nivel nacional como en todo el globo. Como familia, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que formaron parte del viaje de Alan por los muchos años de amistad, amor y apoyo", concluyó.

Alan Jones, Williams FW07B Ford

Photo by: Rainer Schlegelmilch / Getty Images

El legado del último campeón australiano de Fórmula 1

La partida de Alan Jones provocó de inmediato reacciones. La Australian Grand Prix Corporation (AGPC) rindió homenaje al histórico piloto, recordando el impacto de su logro en la era dorada de la categoría reina.

"Con gran tristeza, la Australian Grand Prix Corporation reconoce el fallecimiento de Alan Jones y extendemos nuestras más profundas condolencias a su familia, seres queridos y amigos", señaló la institución que organiza la carrera de F1.

"Su campeonato mundial de 1980 inspiró a una generación de fanáticos del automovilismo australiano, mientras que su victoria en el Gran Premio de Australia ese mismo año sigue siendo la última vez que un piloto australiano ha ganado su gran premio de casa".

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