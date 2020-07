Austria, Abu Dhabi, Brasil, tres carreras, tres mujeres a podio

Holly Chapman, ingeniera de motor de Valtteri Bottas, acompañó a los tres primeros en el singular podio del Gran Premio de Austria, uno que quedará para la historia por ser inédito de diferentes formas, pues nunca los mismos tres pilotos habían compartido la celebración con champaña.

Era el primero en su carrera para Lando Norris, el más joven británico en conseguirlo, además de las mascarillas en los rostros de los cuatro protagonistas de la foto por primera vez, imagen que lo enmarca dentro de la pandemia que ha causado el inicio más retrasado para una temporada de Fórmula 1.

Chapman es la octava mujer que aparece en el podio en representación del constructor ganador en la historia de la Fórmula 1 y la quinta que lo hace por Mercedes, equipo que se ha convertido en reflejo de diversidad de género en la máxima categoría y que cuenta con varias mujeres en roles técnicos clave.

En la carrera anterior a Austria, la final de 2019, el Gran Premio de Abu Dhabi, Britta Seeger, miembro de la junta directiva de Daimler AG, Mercedes-Benz Cars Mercadeo y Ventas, fue quien recibió el trofeo de ganador cuando Lewis Hamilton consiguió la victoria, cerrando un año perfecto para el equipo con un sexto títulos consecutivo, tanto en pilotos como en constructores.

El equipo Mercedes y su ingeniera de fluidos: Mi trabajo en F1: ingeniera de fluidos

Antes de eso, en el Gran Premio de Brasil por el equipo Red Bull Racing, ganador con Max Verstappen, Hanna Schmitz, estratega del equipo, fue quien recibió el trofeo en representación del equipo de Milton Keynes, no la primera vez para, ya que lo habían hecho antes en 2013 en el Gran Premio de Bahrein con Gill Jones, algo que sorprendió por haberse dado en un país musulmán.

Más allá de las iniciativas contra el racismo, que Mercedes ha apoyado más visiblemente que sus rivales siguiendo el liderazgo de su piloto Lewis Hamilton, la diversidad es otra de las causas que la Fórmula 1 cobija dentro de su campaña We Race As One (corremos como si fuéramos uno solo), cuyo símbolo, el arco iris, apareció en forma prominente en el circuito y los monoplazas en la apertura de la temporada 2020.

