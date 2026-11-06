Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Multa para Colapinto en el GP de Brasil tras una sólida FP1 con Alpine
Tras meterse al top 10 en Interlagos, Franco Colapinto y Alpine recibieron una multa por exceso de velocidad.
Luis Ramírez
Publicado: 6 nov 2026, 17:07
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
Franco Colapinto inició con un fuerte ritmo en el Gran Premio de Sao Paulo 2026 al colocarse dentro de los 10 mejores y superando a los Racing Bulls, pero también quedó con una sanción económica tras los primeros 60 minutos.
En el plano deportivo, el piloto argentino completó una sólida actuación durante la primera práctica libre en el trazado de Interlagos, al colocarse en la novena posición con su Alpine tras registrar un tiempo de 1m12.654s, quedando a solo nueve décimas del líder Lando Norris.
Colapinto cargó con la responsabilidad principal del programa de desarrollo de la escudería francesa ante la ausencia de Pierre Gasly —cuyo monoplaza fue tripulado por el novato Gabriele Mini—, logrando meterse de manera constante en el top 10 y superando a rivales directos como el Racing Bulls de Liam Lawson.
Sin embargo, al concluir la tanda en pista, un comunicado de los comisarios de la FIA señaló que Colapinto tendría que pagar una sanción económica.
La explicación a la sanción de Franco Colapinto en Interlagos
Franco Colapinto, Alpine
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
De acuerdo con el documento emitido por los comisarios deportivos del evento, el competidor del equipo Alpine F1 Team fue sancionado con una multa económica de 100 euros debido a una infracción cometida por el auto número 43 a las 13:10 horas locales.
La resolución detalla que Franco Colapinto excedió el límite de velocidad establecido en el carril de pits durante la primera práctica libre. Mientras que el límite fijado para el evento de São Paulo es de 80 km/h, el monoplaza del argentino transitó a 80.6 km/h, superando el margen por apenas 0.6 km/h.
La acción representó un incumplimiento al Artículo B1.6.3a del Reglamento Deportivo de la F1. Al tratarse de un exceso menor y sin reincidencia en la sesión, la FIA optó por aplicar únicamente la penalización monetaria al equipo, sin afectar la posición de salida ni otorgar puntos de penalización en la licencia del piloto sudamericano.
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