Ferrari: Las negativas a entrevistas de Hamilton en F1 no representan su carácter

Hamilton tuvo una temporada de F1 para olvidar en Ferrari este año y Fred Vasseur considera que el inglés hace bien en su actitud con los medios.

Ed Hardy Giacomo Rauli
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton está mucho más optimista con su equipo Ferrari a pesar de varias apariciones muy negativas en los medios de comunicación durante la campaña 2025 de Fórmula 1, afirma su jefe Fred Vasseur. 

El siete veces campeón del mundo tuvo posiblemente su peor temporada hasta la fecha, sin conseguir un podio por primera vez en su carrera en la F1 en el camino a la sexta posición en el campeonato y 86 puntos por detrás de su compañero de equipo Charles Leclerc

No ha sido la temporada de debut que Hamilton esperaba en Ferrari y, como es un hombre de corazón, en varias ocasiones ha mostrado su decepción a los medios de comunicación. 

Desde las entrevistas de 32 segundos en Sky Sports hasta las respuestas de una sola palabra en sus sesiones escritas, el piloto de 40 años claramente no quería estar allí, pero Vasseur cree que todo eso es sólo una fachada. 

En cambio, Hamilton es muy motivador entre bastidores y el jefe del equipo lo prefiere así, mientras Ferrari busca su primer título desde el campeonato de constructores de 2008.

"Cuando te quedas fuera en la Q1, espero que el piloto esté muy enfadado consigo mismo y con el equipo", dijo Vasseur, refiriéndose a cuando Hamilton se convirtió en el primer piloto de Ferrari a tiempo completo en sufrir tres salidas consecutivas de la Q1 desde Las Vegas hasta Abu Dhabi. 

"No estoy seguro de que tú, periodista, prefieras que alguien vaya a la zona de medios diciendo: 'no, todo es normal, bla, bla, bla'... toda la mierda de siempre".

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Bryn Lennon / Fórmula 1 vía Getty Images

"Respeto perfectamente la posición de los pilotos cuando tienen esta actitud. Luego, lo más importante para mí también es tener a alguien que colabore con el equipo".

"Es mucho mejor tener a alguien que no habla en el corralito de la televisión y que vuelve al debriefing, habla con los ingenieros, intenta encontrar soluciones y es la actitud que tuvo Lewis incluso cuando tuvo un momento difícil en la última parte de la temporada y esto está poniendo una energía positiva en el equipo.

"Ahora, honestamente, y tengo exactamente la misma situación con todos vosotros, que cuando estáis saltando sobre mí y estoy bajando al pitwall después de una carrera dura y tenéis toneladas de preguntas, a veces no quiero pasar demasiado tiempo para responder a las preguntas". 

Vasseur se mostró especialmente comprensivo con la posición de Hamilton teniendo en cuenta el enorme cambio que emprendió, tras haber pasado 12 temporadas batiendo récords con Mercedes antes de Ferrari.

"Fue difícil para Lewis", añadió el piloto de 57 años, cuyo equipo cayó de la segunda a la cuarta posición de la clasificación tras un año decepcionante en Ferrari. 

"Yo personalmente subestimo el paso. No es que lo estemos haciendo peor o mejor, es que lo estamos haciendo de forma diferente. No se trata sólo de la comida o el clima, es que cada software es diferente, cada componente es diferente. La gente que le rodeaba era diferente".

Comparte o guarda esta historia

Ed Hardy
