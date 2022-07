Presentan una demanda millonaria contra Piquet en Brasil

Cargar reproductor de audio

A finales de junio salió a la luz una entrevista del año pasado en la cual Nelson Piquet se refería a Lewis Hamilton de manera racista mientras comentaba el incidente del británico con Max Verstappen en el Gran Premio de Gran Bretaña de 2021.

Inmediatamente llegó una condena generalizada por parte de la comunidad de la Fórmula 1 contra el tricampeón mundial, con comunicados y publicaciones en las redes sociales por parte de la categoría, los equipos y los pilotos.

El brasileño, que cumplirá 70 años en agosto próximo, emitió una disculpa y negó haber tenido una intención racista contra el siete veces campeón del mundo, pero eso no impidió que se le prohíba ingresar al paddock de ahora en adelante.

Aunque pasaron dos semanas desde entonces, los problemas para Piquet relacionados con sus palabras continúan, ya que fue denunciado en un tribunal de Brasil, según reporta Sky Sports.

Los cargos fueron presentados por cuatro grupos de derechos humanos, que quieren que Piquet pague una suma de 10 millones de reales brasileños –equivalentes a poco más de 1.8 millones de dólares- por haber causado supuestamente un daño moral a las personas negras y LGBTQ+.

Piquet tendrá 15 días para exponer su caso ante el juez Felipe Costa da Fonseca Gomes, del Tribunal del Distrito Federal.

Así se disculpó Nelson Piquet:

"Me gustaría aclarar las historias que circulan en los medios de comunicación sobre un comentario que hice en una entrevista el año pasado".

"Lo que dije fue mal pensado, y no me defiendo por ello, pero aclararé que el término utilizado es uno que ha sido amplia e históricamente utilizado coloquialmente en el portugués brasileño como sinónimo de 'muchacho' o 'persona' y nunca tuvo la intención de ofender".

"Nunca utilizaría la palabra de la que se me acusa en algunas traducciones. Condeno enérgicamente cualquier sugerencia de que la palabra fue utilizada por mí con el objetivo de menospreciar a un piloto por su color de piel".

"Pido disculpas de todo corazón a cualquiera que se haya visto afectado, incluido Lewis, que es un piloto increíble, pero la traducción que aparece en algunos medios de comunicación y que ahora circula por las redes sociales no es correcta. La discriminación no tiene cabida ni en la F1 ni en la sociedad y me complace aclarar mis pensamientos al respecto".