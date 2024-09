Newey carga contra la prensa británica por "demonizar" a Verstappen

Max Verstappen no es del todo apreciado por los de fuera y ha sido injustamente demonizado por la cobertura televisiva "nacionalista" realizada por Sky, considera la leyenda del diseño Adrian Newey.

En una amplia entrevista con el popular podcast High Performance, en la que reflexionó sobre su etapa en Red Bull, Newey ofreció algunos comentarios fascinantes sobre el carácter de Verstappen.

También abrió algunas reflexiones interesantes sobre el polémico campeonato de 2021, donde sugirió que las acciones del neerlandés en el Gran Premio de Brasil de ese año estuvieron fuera de lugar.

En una sección de la entrevista, hizo referencia a cómo siente que Verstappen no ha sido retratado de la manera correcta por la cobertura televisiva, un elemento que también consideró cierto sobre la forma en que Sebastian Vettel fue tratado cuando ganó para Red Bull.

"Desde fuera, no estoy seguro de que la gente aprecie y entienda completamente a Max, al igual que no lo hicieron con Sebastian", dijo Newey. "Hay una especie de demonización que ambos sufrieron a veces, lo cual es muy injusto".

Max Verstappen, Red Bull Racing, es entrevistado tras la carrera. Foto por: Jake Grant / Motorsport Images

"Y tal vez eso también es un poco de los medios británicos, si soy honesto. Sky tiene una gran influencia en todo el mundo. Aunque la audiencia es realmente internacional, su cobertura es bastante nacionalista, me atrevería a decir, y eso puede influir".

"Es esta cosa que ahora con el periodismo, habitualmente... hay esa tendencia de poner a la gente en un pedestal o derribarlos".

Newey dice que Verstappen se desempeña consistentemente a un nivel que muy pocos en la F1 pueden igualar, pero admite que las presiones de esa recordada batalla por el campeonato de 2021 con Lewis Hamilton mostraron signos de que potencialmente sentía el calor.

Cuando se le preguntó si Verstappen se había quebrado alguna vez bajo presión, Newey dijo: "Un poco quizás en su campeonato del '21 donde la intensidad, particularmente después de Silverstone, en la pista entre Lewis y Max se volvió tan intensa".

Y añadió: "Siempre es más fácil para el cazador que para el cazado. Y Max estaba empezando, creo, a sentir un poco la presión del cazado. De ahí que, en realidad, probablemente tuviera suerte de no recibir una penalización por su pilotaje en Brasil".

"El (incidente) de Arabia Saudita, donde tuvieron un poco de pique, eso fue un poco más... creo que no fue claro. Pero Max estuvo probablemente un poco fuera de orden en Brasil en verdad, así que creo que lo estaba sintiendo un poco".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, lucha con Lewis Hamilton, Mercedes W12. Foto de: Charles Coates / Motorsport Images

Las consecuencias de Abu Dabi

El final de la temporada 2021 en Abu Dhabi sigue siendo una de las carreras más controvertidas de la F1, donde un mal manejo de la FIA llevó a un reinicio detrás del coche de seguridad con decisiones que influyeron en el resultado del campeonato del mundo.

Pero a pesar de las enormes consecuencias de cómo los acontecimientos ayudaron a Verstappen a arrebatar el título de las garras de Hamilton en la última vuelta, Newey dice que el neerlandés nunca tuvo muchos problemas para lidiar con el drama posterior al evento.

"Creo que, honestamente, Max está muy seguro de sí mismo", dijo. "Esto es de una manera positiva. No es de una manera negativa".

"Hay arrogancia y hay seguridad en sí mismo. Max no es arrogante, pero está muy seguro de sí mismo y es un pensador profundo".

"Pero no deja que esas cosas, no creo que , le afecten. Es capaz de desconectar y seguir con su trabajo y hacer lo que le gusta, que es pilotar coches de carreras".

Cuando se le preguntó si los acontecimientos lo habían afectado, Newey respondió: "No. En realidad, creo que afectó a Mercedes. Y en lugar de decir 'ok, bueno, a aceptarlo y seguir adelante', empezó a afectar a su psique, lo cual es interesante. Eso es visto desde el exterior, y yo podría estar completamente equivocado".

"Ellos simplemente no podían dejarlo ir. Psicológicamente, no podían dejarlo pasar".

Lewis Hamilton, Mercedes, 2ª posición, felicita a Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, en Parc Ferme. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

La fuerza de Verstappen

Hablando sobre lo que él sentía que la gente tenía mal sobre Verstappen, Newey dijo: "Creo que es muy inteligente, y tiene una habilidad increíble para... casi parece como si pudiera conducir el coche automáticamente".

"No lo hace, por supuesto, pero puede conducir el coche y tiene tanto poder de procesamiento de sobra que entonces puede pensar mucho sobre cómo está conduciendo el coche, cómo está cuidando los neumáticos, lo que podría necesitar hacer en la configuración - o si no lo hace, si no está seguro, preguntarle a GP (su ingeniero de carrera Gianpiero Lambiase) por radio lo que debería estar haciendo, pero destacando los problemas".