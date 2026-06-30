El jefe de Aston Martin, Adrian Newey, considera que el renovado coche del equipo previsto para el Gran Premio de Hungría será suficiente para convencer a Fernando Alonso de quedarse para la campaña 2027 de Fórmula 1.

El futuro de Alonso es muy incierto, ya que el piloto de 44 años empieza a quedarse sin tiempo para hacer funcionar el proyecto de Aston Martin, que atraviesa dificultades, con el equipo cayendo muy por detrás del recién llegado Cadillac como el equipo más lento de la F1.

Tras quedarse muy por detrás en la curva de desarrollo, el monoplaza de Aston para 2026 tiene sobrepeso y está poco desarrollado, lo que, unido a una unidad de potencia poco competitiva de Honda, ha desembocado en una campaña terrible.

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Aston se ha quedado aún más atrás en las últimas semanas porque no ha introducido ninguna mejora significativa, apostando en su lugar por un paquete más grande para el Gran Premio de Hungría del próximo mes, con el que el equipo espera marcar una diferencia significativa en lugar de apenas alguna décima de segundo.

Newey, quien dice que la mejora se centrará en una renovación aerodinámica y una importante operación de ahorro de peso, deposita sus esperanzas en esta actualización para convencer a Alonso de que merece la pena seguir con la estructura de Silverstone en lugar de poner fin a su histórica carrera en la F1.

"Es muy importante", declaró Newey, citado por el sitio web de Aston Martin. "Fernando está realmente deseando que llegue la mejora y, si funciona, esperamos que esté en el cockpit una temporada más.

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Dada su experiencia, su sensibilidad con el coche, su capacidad para guiar el desarrollo, es un activo tremendo. Pero quiere ver un progreso claro y tangible. Si podemos demostrar que avanzamos decididamente en la dirección correcta, está absolutamente comprometido a estar al volante."

Al detallar la mejora del coche, Newey dijo: "Los principales elementos estructurales siguen siendo los mismos – la arquitectura del chasis y la caja de cambios no cambia fundamentalmente – pero hemos reducido peso en ambos, lo que requirió volver a homologar y someter a pruebas de choque el chasis delantero.

"La suspensión delantera no cambia. La suspensión trasera se ha revisado ligeramente. Hemos desarrollado un morro nuevo y revisado sustancialmente las superficies aerodinámicas. Así que, aunque la estructura central es similar, es un gran paquete aerodinámico unido a una reducción de peso significativa. El objetivo es acercarse mucho al límite de peso.

"Prevemos un gran paso adelante, pero soy reacio a dar cifras concretas porque nuestras herramientas de simulación aún no son tan sofisticadas ni están tan bien correlacionadas como deberían."