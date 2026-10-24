Fórmula 1

Newey: Honda está más atrás en 2026 que al inicio de la era Red Bull en 2019

El regreso de Honda con Aston Martin está siendo difícil: por qué Adrian Newey sigue confiado pese a todo y qué es diferente respecto al inicio de la era Red Bull en 2019

Sönke Brederlow

Publicado: 24 oct 2026, 14:20

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

La asociación entre Aston Martin y Honda todavía no ha dado resultados en esta temporada: desde este año, los japoneses suministran al equipo inglés su nueva unidad de potencia, que sin embargo está generando numerosos problemas. Una situación que no le resulta del todo desconocida al jefe de equipo Adrian Newey.

El exdirector técnico de Red Bull mira hacia 2019, cuando Honda se incorporó por primera vez como socio de motores del equipo principal, después de que el año anterior ya hubiera suministrado motores a Toro Rosso (hoy RacingBulls). También entonces los japoneses estaban inicialmente por detrás de la competencia, aunque no en la misma medida que este año.

"Para ser sincero: Honda está actualmente un poco por detrás del punto en el que Red Bull comenzó con Honda en 2019", admite ahora Newey abiertamente, aunque al mismo tiempo señala las distintas situaciones de partida: "Entonces ya habían pasado cuatro temporadas desde que habían regresado a la Fórmula 1 en 2015".

Regreso de Honda en 2015: difícil nuevo comienzo con McLaren

Eso fue porque Honda celebró su regreso en 2015 como socio de motores de McLaren. El primer año tras el retorno fue tan irregular como la actual temporada de Aston Martin. Entonces Fernando Alonso causó revuelo con su famosa comunicación por radio sobre el "motor de GP2". El matrimonio con McLaren se rompió y luego llegó el cambio a Red Bull.

A finales de 2021, Honda se retiró oficialmente de la categoría reina. Recién con su llegada a Aston Martin, el fabricante volvió ahora como socio oficial de unidades de potencia. "Así que ahora estamos en el primer año de su regreso", subraya Adrian Newey. "Solo puedo repetirme: es una gran empresa".

También lee:

"Tengo plena confianza en que tomarán impulso rápidamente y superarán los desafíos que conlleva el reglamento actual de las unidades de potencia", agrega el jefe de equipo de Aston Martin. "Honda está trabajando obviamente muy duro".

"Es una gran empresa, capaz de logros notables, como ya han demostrado muchas veces en el pasado. Trabajamos estrechamente con ellos y por eso miramos al futuro con confianza".

Adrian Newey pone en contexto el retraso de Honda

Honda pudo mejorar últimamente su propia unidad de potencia, aunque también sufrió contratiempos una y otra vez. Eso hizo que el futuro de la colaboración con Aston Martin sea cuestionado regularmente. Después del Gran Premio de Singapur, el jefe del equipo Lawrence Stroll incluso viajó personalmente a Japón.

"Bueno, en primer lugar, fue una reunión planificada", dice Newey, quitando fuerza a posibles rumores sobre una reunión de crisis. "Entre Honda y Aston Martin se celebran regularmente reuniones a nivel directivo, aproximadamente cada dos o tres meses; esta fue una de ellas".

"El resto de nosotros, incluido yo, participamos por videoconferencia", agrega el experimentado jefe de equipo de la escudería británica. Sobre la capacidad de rendimiento de la unidad de potencia de Honda, no deja dudas: "El retraso actual es bastante evidente; puede leerse a partir de los datos de ADUO".

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

En la clasificación ADUO, Honda está claramente por detrás. Sin embargo, Newey no considera que esta evaluación sea el único factor determinante. "ADUO es, por supuesto, solo una medida del rendimiento y, como sabemos, hay muchos otros factores que en conjunto determinan el rendimiento global de la unidad de potencia montada en el chasis".

"Así que no tiene sentido obsesionarse demasiado con eso", advierte Newey. Sin embargo, no quiere revelar cuánto del retraso se debe realmente a la unidad de potencia y qué parte corresponde al chasis, que como es sabido salió de la pluma del genio técnico.

"Probablemente no me corresponde hacer una valoración al respecto", agrega el británico. Aunque sí da una pista sobre la verdadera correlación de fuerzas: "Si se observan los datos GPS, se obtiene una imagen claramente más precisa".

Aston Martin apuesta por el desarrollo en Honda

El jefe de equipo de Aston Martin, de todos modos, evita hacer declaraciones concretas. Tampoco responde a la pregunta de si existe una discrepancia entre los resultados en el banco de pruebas o en las simulaciones y el rendimiento real o el comportamiento en la pista.

"Es una pregunta bastante compleja, en la que no puedo entrar en detalle, también por razones de protección de la propiedad intelectual, tanto de Honda como de nuestra parte", dice Newey. "Sin embargo, probablemente se pueda decir que Honda está un poco decepcionada con el progreso que ha logrado este año".

"Pero, como ocurre a menudo en una situación así, eso solo refuerza la determinación de seguir adelante", opina el británico. "En última instancia, el futuro es el aspecto decisivo para ambas empresas. Como ya mencioné: están muy decididos".

Sin embargo, la situación actual de Honda "por supuesto no cambia de la noche a la mañana", dice Newey, "pero ahora cuentan con gente muy capaz y han establecido buenos procesos". Por eso, el ingeniero se mantiene confiado de cara a la próxima temporada.

"En Honda hay muchos proyectos en marcha actualmente y se está invirtiendo mucha energía. Parte de ello quizá esté todavía en una fase temprana de desarrollo, pero es muy prometedor", considera el jefe de equipo, que evita hacer pronósticos concretos: "Todavía es demasiado pronto para decir con exactitud dónde estará la unidad de potencia al inicio de la temporada (2027)".

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Comparte o guarda esta historia

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Por qué el jefe de Cadillac F1 generó nuevas especulaciones al esquivar una pregunta sobre sus pilotos para 2027

Comentarios destacados

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

Ver más y Comentar

Más de

Sönke Brederlow





Sergio Pérez cree que el tope de gastos actual "es más injusto" y detiene a Cadillac



Fórmula 1



Fórmula 1 9 d



Sergio Pérez cree que el tope de gastos actual "es más injusto" y detiene a Cadillac





El GP de Singapur podría verse afectado por los incendios forestales en Indonesia



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



15 d



El GP de Singapur podría verse afectado por los incendios forestales en Indonesia





Liam Lawson se sintió solo en el GP de Bahréin en Malasia, te contamos la razón



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



18 d



Liam Lawson se sintió solo en el GP de Bahréin en Malasia, te contamos la razón

Más de

Adrian Newey





¿Aston Martin va a la carga por Christian Horner con una oferta sobre la mesa?



Fórmula 1



Fórmula 1 3 m



¿Aston Martin va a la carga por Christian Horner con una oferta sobre la mesa?





Lawrence Stroll responde a los rumores de cambios con Newey en Aston Martin



Fórmula 1



Fórmula 1 7 m



Lawrence Stroll responde a los rumores de cambios con Newey en Aston Martin





Los fans de F1, impactados por el gran cambio en Aston Martin F1: "Un delirio total"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de China



7 m



Los fans de F1, impactados por el gran cambio en Aston Martin F1: "Un delirio total"

Más de

Aston Martin





Fernando Alonso aclara los rumores sobre correr el Rally Dakar en el 2027



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 d



Fernando Alonso aclara los rumores sobre correr el Rally Dakar en el 2027





La mejora ADUO del motor Honda lo hizo retroceder en manejabilidad



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Estados Unidos



4 d



La mejora ADUO del motor Honda lo hizo retroceder en manejabilidad





Honda explica que el turbo del ADUO2 busca mejorar la manejabilidad y ayuda en la gestión



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein en Malasia



16 d



Honda explica que el turbo del ADUO2 busca mejorar la manejabilidad y ayuda en la gestión

Últimas noticias





Newey: Honda está más atrás en 2026 que al inicio de la era Red Bull en 2019



Fórmula 1



F1 Fórmula 1 1 min



Newey: Honda está más atrás en 2026 que al inicio de la era Red Bull en 2019





Johann Zarco se retira del sprint del GP de Australia porque era “peligroso” continuar



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 h



Johann Zarco se retira del sprint del GP de Australia porque era “peligroso” continuar





Por qué el jefe de Cadillac F1 generó nuevas especulaciones al esquivar una pregunta sobre sus pilotos para 2027



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Por qué el jefe de Cadillac F1 generó nuevas especulaciones al esquivar una pregunta sobre sus pilotos para 2027





La parrilla de salida completa para el MotoGP en Australia con cuatro ausencias por lesión



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 h



La parrilla de salida completa para el MotoGP en Australia con cuatro ausencias por lesión

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Suscríbete.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbase ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscríbete