Newey revela la última vez que se involucró en el Red Bull de F1

Tras meses de especulaciones sobre sus planes una vez que deje oficialmente Red Bull Racing en marzo de 2025, esta semana se ha confirmado el fichaje de Newey por Aston Martin.

Red Bull ha perdido recientemente la ventaja de rendimiento que tuvo toda la pasada temporada y principios de 2024, y no ha ganado desde el Gran Premio de España, una sequía de seis rondas hasta ahora inédita desde que la escudería de Milton Keynes comenzó a luchar nuevamente por títulos en la F1 en 2021.

Tanto Max Verstappen como Christian Horner han negado que la marcha de Newey haya jugado un papel en este declive, afirmando en cambio que el equipo debe poner de su parte para cambiar la suerte del equipo.

Newey fue preguntado en el podcast Autocar si existía un vínculo entre el declive del rendimiento de Red Bull y su salida del equipo: "He oído eso", comenzó a responder el británico.

"Para ser honesto, realmente no leo la prensa por una razón personal que se remonta a mis días en Leyton House. Pero la realidad es realmente no puedo comentar sobre eso porque una vez que estoy fuera, estoy fuera", continuó.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

"Eso significa que no he podido contribuir al balance del coche desde abril. ¿Por qué el equipo es menos competitivo recientemente? No lo sé porque no estoy involucrado".

Newey dejó en claro que el Gran Premio de Japón fue el último en que estuvo involucrado directamente en el coche RB20 de Red Bull.

"Estoy en una especie de extraño año sabático semi-forzado en este momento, porque la última vez que estuve involucrado con el coche de Fórmula 1 fue el fin de semana de la carrera de Suzuka a finales de abril, incluyendo ese fin de semana", dijo.

"Desde entonces he estado alejado de la Fórmula 1 y centrado en el coche de calle RB17".

Sobre sus planes hasta que comience a trabajar en Aston Martin, Newey comentó: "Seguiré trabajando en el RB17 hasta el 1º de marzo y el 2 de marzo cambiaré de lugar (de trabajo)".