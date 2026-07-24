Newey revela que el paquete de Hungría es "solo la primera parte" de la evolución de Aston Martin

Durante la inspección técnica del viernes en el pit lane de Hungaroring, todas las miradas se centraron en el Aston Martin AMR26 modificado. Tras lo que Adrian Newey describió como una "pesadilla" y un "inicio de temporada desastroso", el paquete de mejoras del equipo para la Fórmula 1 en Hungría generaba gran expectación.

Según los documentos oficiales de la FIA, el nuevo paquete consta de 16 mejoras, entre las que se incluyen un morro más largo y estilizado, un fondo plano completamente nuevo, entradas de aire en los pontones laterales rediseñadas y múltiples cambios en la parte trasera del coche.

Sin embargo, según Newey, este aún no es el plan completo, y se prevén más mejoras para los primeros grandes premios tras el parón veraniego.

"Los resultados provisionales son prometedores. Esto es solo una parte del plan, así que daremos más pasos en Zandvoort y luego en Monza/Bakú. Es, pues, la primera fase de nuestra actualización prevista", aclaró Newey en la rueda de prensa de la FIA del viernes.

Cómo Aston Martin quiere recuperar su “respetabilidad”

Aunque este primer paso ya es sustancial, Newey lo describe como una evolución del coche con el que Fernando Alonso y Lance Stroll han competido durante los últimos 10 fines de semana de carreras.

"Es una evolución en el sentido de que el chasis, la configuración y la suspensión delantera son los mismos. Por lo tanto, se trata principalmente de una evolución aerodinámica.

"Tuvimos muy poco tiempo para investigar antes del lanzamiento del coche en Barcelona en febrero. Así que, en realidad, se trató de dar un paso atrás, intentar comprender y avanzar con este conjunto."

Fernando Alonso had his first taste of the updated Aston Martin in FP1 Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Newey no quiere fijar objetivos específicos para la mejora, aunque el jefe de pista, Mike Krack, ya ha dicho que el objetivo principal es "volver a competir", dado que ninguno de los pilotos de Aston Martin ha podido hacerlo realmente en los últimos meses.

"Creo que hemos dado pasos muy importantes, pero está claro que tenemos que recuperar el terreno perdido", añadió Newey.

"¿Nos convertirá en el coche más rápido? Desafortunadamente, no. ¿Pero representa un buen paso adelante respecto a donde estábamos? Sí, creo que sí".

Como Newey ya ha explicado, esta recuperación tiene mucho que ver con su fecha de inicio en Aston Martin y con el hecho de que el equipo solo pudo usar un modelo de 2026 en el túnel de viento mucho más tarde que sus rivales.

"Tomamos la decisión, acertada o no, de retrasarlo unas dos semanas hasta que tuviéramos nuestro propio túnel en funcionamiento, en lugar de empezar en Brackley durante un periodo muy corto para luego tener que mudarnos de nuevo".

"Ese fue el calendario que lo justificó". Fue un proceso de preparación largo, diría yo, así que en ese sentido todo empezó con mucha incertidumbre. Pero uno hace lo que puede y sigue adelante.

The updated Aston Martin features a raft of upgrades Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Independientemente de los resultados, Newey afirma que el primer objetivo es simplemente recuperar cierta respetabilidad en el paddock.

"Estas primeras carreras han sido una auténtica pesadilla", admitió el legendario diseñador.

"Esperemos que podamos alcanzar al menos un mínimo de respetabilidad. Creo que ese es el objetivo inmediato y, a partir de ahí, podremos seguir avanzando".

¿Qué hay detrás del fallo de la suspensión de Stroll en Hungría?

Además del rendimiento puro, el factor más importante es garantizar la fiabilidad. La primera sesión de entrenamientos libres en Hungría fue preocupante en ese sentido, ya que Stroll se detuvo por un fallo en la suspensión trasera izquierda.

"Como se pueden imaginar, todos estamos intentando comprender con urgencia qué falló y qué sucedió", explicó Newey. "Solo cuando lo entendamos podremos comentar qué haremos a continuación, pero obviamente necesitamos tener una postura lista para la FP2 lo antes posible".

Newey aclaró entonces que el problema de Stroll no estaba necesariamente relacionado con el paquete de mejoras.

Lance Stroll ground to a halt in FP1 Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Así que, en realidad, la zona afectada no ha cambiado. Tenemos escasez de repuestos porque el revestimiento y demás es diferente, por lo que hay algunos cambios menores en esa zona, pero en ese sentido es muy inesperado. Como digo, hasta que no lo entendamos bien, es difícil hacer más comentarios."

A Alonso también se le indicó por la radio del equipo que se mantuviera alejado de los bordillos, aunque según Newey, eso no tenía nada que ver con el problema de la suspensión del segundo coche de Aston Martin.

"Mantenerse alejado de los bordillos se debe simplemente a que estamos recopilando datos aerodinámicos. Y cuando se intenta recopilar datos aerodinámicos, no se quiere la interferencia de los bordillos, la inconsistencia que corrompe los datos."

Dicho esto, las vibraciones también parecían haber regresado en cierta medida, aunque Newey dejó claro que no era la persona adecuada para responder preguntas al respecto.

"Las oscilaciones, sí, esa es una pregunta para Honda", añadió Newey. “Pueden verlo en los datos y están trabajando en la solución.”