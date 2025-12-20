Nico Hülkenberg revela cómo es Audi antes de su debut en la Fórmula 1

En menos de 80 días, por fin ha llegado el momento: Audi entrará en la Fórmula 1 con su propio equipo de trabajo en el Gran Premio de Australia de 2026. A diferencia del recién llegado Cadillac, que está construyendo un equipo completamente nuevo desde cero, el conjunto con sede en Ingolstadt se hace cargo del actual equipo Sauber.

Nico Hülkenberg, que pilotará para Audi junto a Gabriel Bortoleto en 2026, ya sabe lo que le espera el año que viene. La temporada de debut con el proyecto a largo plazo de Audi fue "más o menos" como se esperaba.

"Diría que la temporada, o más bien el año, fue un poco desigual", dice el alemán, echando la vista atrás. "Obviamente tuvimos un mal comienzo, no cumplimos las expectativas y nos quedamos por detrás de nuestro potencial. Pero a partir de Barcelona corregimos muchas cosas y sumamos puntos en muchas carreras."

Hülkenberg: "He progresado mucho este año"

Su primer podio en Silverstone fue sin duda "lo más destacado", sonríe Hülkenberg. También hubo otros momentos destacados, como el sexto puesto de Bortoleto en el Gran Premio de Hungría y el buen resultado del equipo en el Gran Premio de Austria.

El Gran Premio de Qatar, por otra parte, fue "muy desafortunado" cuando ambos pilotos de Sauber no consiguieron ningún punto en el campeonato. Sin embargo, Hülkenberg fue capaz de causar revuelo una vez más en el final de temporada. "En general, probablemente hemos conseguido lo que queríamos y lo que pretendíamos", afirma el alemán.

Queda por ver si esta temporada constituye una base sólida para el año que viene. "Pero tengo la sensación de que hemos progresado mucho este año", elogia el piloto de 38 años. "Cómo trabajamos juntos como equipo, cómo nos comunicamos, simplemente cómo actuamos... creo que hemos mejorado mucho".

"Así que no estamos en una mala posición", concluye, pero no sin dejar un resquicio abierto. "Por supuesto, siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero eso sigue siendo parte del proceso. Seguimos creciendo como equipo y también en términos de personal."

El proyecto de Audi en la Fórmula 1 es un proceso

"Jonathan [Wheatley, director del equipo] fue importante, pero cada individuo desempeña un papel", añade Hülkenberg. "Al fin y al cabo, es un trabajo de equipo. Jonathan viene de un equipo con mucho éxito y aporta muchos conocimientos sobre cómo funcionan las cosas allí, sobre ciertas dinámicas. Y sin duda ha contribuido mucho".

Jonathan Wheatley es un hombre importante para el proyecto Audi Foto: LAT Images

Después del final de temporada de este año en Abu Dhabi, "también se trata de integrar a las nuevas personas para la unidad motriz con Hinwil y el equipo de carreras", dijo el próximo piloto de fábrica de Audi, explicando los próximos pasos. Hasta ahora, sin embargo, el equipo se siente "seriamente satisfecho".

Probablemente también se deba al hecho de que nadie espera un éxito rápido en el debut en Australia. "Pero, por supuesto, todos sabemos que va a llegar. Ha sido una acumulación, un proceso", subraya Hülkenberg. "Y creo que continuará de la misma manera durante el invierno".

Al parecer, Audi planea adelantar las primeras pruebas de conducción

El director del equipo, Jonathan Wheatley, explicó en la final de Abu Dhabi que la primera puesta en marcha del motor tendrá lugar antes de Navidad. Según los rumores actuales, las primeras pruebas de conducción tendrán lugar el 9 de enero, mucho antes de las pruebas oficiales del 26 de enero.

El tren motriz está listo y el chasis ya está montado. En lenguaje llano, esto significa que el apretado calendario del proyecto Audi se ha cumplido hasta ahora, lo que debería garantizar un ambiente positivo y de confianza en el equipo.

"Pero en realidad no importa cómo nos sintamos. Sólo tenemos que trabajar bien como una unidad", advierte Hülkenberg, que también se muestra desafiante: "Sí, estamos involucrados hasta cierto punto, pero muchas cosas todavía están sucediendo de tal manera que el coche no está físicamente disponible."

Es "principalmente un mundo de simulación en este momento y todavía no la realidad completa", añade el alemán. Esta no es la única razón por la que "todo es especulación en este momento", reflexiona el piloto de fábrica de Audi sobre el posible equilibrio de poder en la próxima temporada.

"El hecho es que todos los equipos no quieren revelar nada a nadie. Todos mantienen a todo el mundo en la oscuridad o cuentan una historia", dice Hülkenberg. "No quiero participar en las especulaciones. Creo que sólo tenemos que agachar la cabeza, trabajar duro y llevar el mejor paquete a la pista. El tiempo lo dirá".