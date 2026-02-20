Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Nico Hülkenberg habla de la situación real de Audi antes del inicio de temporada

¿Cuál es la posición de Audi tras las pruebas de invierno de Fórmula 1 de 2026? El piloto de Audi, Nico Hülkenberg, ofrece un primer vistazo a la primera prueba de la temporada.

Stefan Ehlen
Stefan Ehlen
Publicado:
Nico Hulkenberg

El piloto de Audi Nico Hülkenberg ha dado una primera valoración sobre dónde podría situarse su equipo en el nuevo equilibrio de fuerzas poco antes de que concluyan las pruebas de invierno de Fórmula 1 de 2026 en Baréin. Hülkenberg declaró en una rueda de prensa: "Por el momento, espero que podamos ser competitivos en la zona media de la tabla". 

"Creo que solo lo sabremos realmente en Melbourne, y probablemente también después de unas cuantas carreras. Actualmente, parece que mucho depende del circuito, es decir, de cómo se comporte el paquete completo en diferentes pistas. Tendremos que esperar a que todos muestren sus cartas en la clasificación. Entonces tendremos una imagen más clara". 

Según Hülkenberg, Audi, recién llegada a la Fórmula 1, ya ha logrado "muy buenos avances" con el R26. El alemán reconoció «sin duda algunos aspectos positivos», pero advirtió contra un exceso de euforia en torno al nuevo equipo de fábrica: "Aún es pronto y siempre hay más cosas que hacer, más que analizar, más que optimizar". 

Audi tiene que ponerse al día en cuanto a la propulsión

Por lo tanto, describió el proyecto de Fórmula 1 como «un trabajo en progreso» y explicó: "Estamos aprendiendo paso a paso". Sobre todo en el ámbito de la propulsión: a diferencia de todos sus competidores, Audi ha desarrollado por primera vez un motor de Fórmula 1. "Ha sido un trabajo arduo y exigente", afirmó Hülkenberg. Habló de una "fase intensa" durante el invierno.

Tras un total de nueve días de pruebas, Audi se encuentra en una posición "sólida", según Hülkenberg. "Pero aún queda mucho trabajo por hacer y un considerable potencial de mejora, especialmente en lo que respecta a la propulsión. Aún hay mucho por hacer". 

También hay que seguir desarrollando el proceso de salida, que con el nuevo formato de motor resulta más difícil que antes. "No tenemos mucha experiencia en este aspecto, sobre todo en salidas reales con todos los coches en la parrilla", explicó Hülkenberg. "Y precisamente ese es un tema que en 2026 será bastante diferente al del año pasado". 

El propio Hülkenberg puede hacer una comparación: en 2025 pilotó para el equipo Sauber, predecesor de Audi, y conoce por experiencia propia los motores de Fórmula 1 utilizados hasta ahora. "Estos motores eran perfectos, fluidos, suaves y muy naturales". Por eso, con el nuevo reglamento, "queda mucho por descubrir y trabajar", afirmó Hülkenberg.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Ferrari domina en el final de las pruebas en Bahréin y Alpine lidera la zona media

Comentarios destacados

Más de
Stefan Ehlen

Un "grave problema" frena a Haas a mitad de los test privados

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Un "grave problema" frena a Haas a mitad de los test privados

Los fans de la F1 podrán comprar un pedazo de asfalto de la pista de Suzuka

Fórmula 1
Fórmula 1
Los fans de la F1 podrán comprar un pedazo de asfalto de la pista de Suzuka

Helmut Marko tiene dudas sobre Newey como jefe de equipo: "no es su punto fuerte"

Fórmula 1
Fórmula 1
Helmut Marko tiene dudas sobre Newey como jefe de equipo: "no es su punto fuerte"
Más de
Nico Hulkenberg

Hülkenberg está deseando comenzar su primera temporada de Fórmula 1 con Audi

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Hülkenberg está deseando comenzar su primera temporada de Fórmula 1 con Audi

Audi logró recuperarse de un miércoles complicado en los test en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Audi logró recuperarse de un miércoles complicado en los test en Barcelona

Audi muestra avances de su R26 en Barcelona respecto al shakedown

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Audi muestra avances de su R26 en Barcelona respecto al shakedown
Más de
Audi

Los cambios radicales que ha presenta Audi en el test en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Los cambios radicales que ha presenta Audi en el test en Bahréin

Audi F1 sorprende con un diseño radical de los sidepods en Bahréin

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Audi F1 sorprende con un diseño radical de los sidepods en Bahréin

Audi sufre con problemas técnicos en el primer día de la F1 en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Audi sufre con problemas técnicos en el primer día de la F1 en Barcelona

Últimas noticias

Max Verstappen: "Está claro que hay trabajo por hacer para ser más rápidos"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Max Verstappen: "Está claro que hay trabajo por hacer para ser más rápidos"

Honda admite que a su motor de F1 2026 también le falta rendimiento

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Honda admite que a su motor de F1 2026 también le falta rendimiento

Norbert Haug: No hay que descartar prematuramente a Aston Martin y Honda

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Norbert Haug: No hay que descartar prematuramente a Aston Martin y Honda

Alpine: "Solo en Australia sabremos dónde estamos, pero tenemos un paquete razonable"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Alpine: "Solo en Australia sabremos dónde estamos, pero tenemos un paquete razonable"