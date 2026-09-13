Nico Rosberg culpa a Carlos Sainz por la falta de adelantamientos en Madring

El campeón de Fórmula 1 de 2016 Nico Rosberg dice que Carlos Sainz debe asumir parte de la responsabilidad por la falta de adelantamientos en el nuevo circuito Madring, dado su papel como embajador de la sede.

El Gran Premio de España de 2026 se celebró en un nuevo trazado semipermanente alrededor del centro de exposiciones IFEMA en Madrid, dejando atrás el circuito de Barcelona-Catalunya. Pero después de que Kimi Antonelli, de Mercedes, celebrara su octava victoria en un gran premio de la temporada, la falta de oportunidades de adelantamiento del trazado fue criticada de inmediato por dar lugar a carreras procesionales.

Hablando en Sky Sports F1 después de la carrera, Rosberg insistió en que el trazado debe revisarse para 2027.

"Carlos Sainz era el embajador, así que tenemos que criticar a Carlos Sainz," dijo Rosberg. "Tienen que revisar el trazado de la pista para el próximo año y crear una buena oportunidad de adelantamiento. Necesitamos eso en esta pista porque es demasiado difícil adelantar."

Rosberg señaló las dificultades de Oscar Piastri, de McLaren, para adelantar a Franco Colapinto, de Alpine, pese a tener ventaja de neumáticos.

"Fue bastante impactante. Piastri con Colapinto, por ejemplo. Piastri tenía neumáticos nuevos, no pudo superarlo. Y era mucho más rápido. Es simplemente superdifícil adelantar," añadió.

Nico Rosberg, SKY Sport Photo by: Jakub Porzycki / NurPhoto / Getty Images

La exestratega de Aston Martin y analista de Sky F1 Bernie Collins también criticó la falta de oportunidades de adelantamiento.

"Cuando tienes el circuito completamente diseñado, deberías acudir a ellos y hacerles las preguntas," explicó Collins cuando se le preguntó si los pilotos deberían tener más participación en los nuevos circuitos. "Pero no creo que necesariamente hiciera falta que un piloto dijera eso en esta etapa, ¿verdad? Todos llegamos aquí, todos miramos la pista y dijimos: ‘Eso va a ser muy difícil para adelantar.’

"Así que creo que debería haberse hecho algo para lograrlo. Ahora han sido muy abiertos al decir que harán cambios de cara al futuro. Están dispuestos a hacer cambios de cara al futuro. No es una pista permanente. Así que uno de esos cambios, espero, es que vayan a introducir algunas diferencias en los adelantamientos si pueden."

Fotos del GP de España de F1 - Domingo