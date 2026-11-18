Fórmula 1

Nico Rosberg: "En la Fórmula 1 fui el fracasado el 90 por ciento del tiempo"

Nico Rosberg se proclamó campeón del mundo de Fórmula 1 en 2016, pero aun así recuerda sobre todo las derrotas: una de ellas le afectó especialmente

Stefan Ehlen

Publicado: 18 nov 2026, 15:38

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Nico Rosberg ganó Grandes Premios de Fórmula 1 y en 2016 se coronó campeón del mundo venciendo a Lewis Hamilton con el mismo auto. Aun así, el expiloto de Mercedes mira hacia atrás con una autocrítica sorprendente al recordar sus años en activo: durante gran parte de su etapa en la máxima categoría, Rosberg se sintió un perdedor.

En entrevista con el semanario alemán Die Zeit, Rosberg confesó: "Solo gané alrededor del diez por ciento de mis carreras en la Fórmula 1. Desde mi perspectiva, el 90 por ciento del tiempo fui un fracasado". En la práctica, el alemán conquistó 23 de los 206 Grandes Premios que disputó, lo que representa poco más del once por ciento de efectividad.

Al ser cuestionado sobre si perder significaba para él exactamente lo mismo que fracasar, Rosberg fue tajante: "En aquel entonces, sí. Así era como lo sentía".

Las derrotas frente a quien fuera su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, le resultaron especialmente dolorosas. De hecho, señaló como el peor momento de su trayectoria el haber terminado subcampeón mientras el británico se llevaba el título con el mismo monoplaza: "Eso fue brutal".

Por qué ni siquiera las victorias lograron acallar sus dudas

Ni los triunfos conseguían aliviarle por mucho tiempo esa necesidad constante de tener que demostrar su valía. Su primera victoria en la Fórmula 1, conseguida en China en 2012 tras 111 participaciones, representó un hito importante, pero el alivio resultó efímero.

"¡Por fin la confirmación: puedo ganar! Pero de inmediato apareció una nueva presión", recordó Rosberg. "De repente todos se preguntaban: ¿fue una victoria merecida o simplemente los demás tuvieron un mal día?".

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Esa dinámica lo obligaba a validarse una y otra vez cada fin de semana. "En el deporte la presión nunca se detiene. Siempre vales tanto como tu última carrera", reflexionó. Ni siquiera subir a lo más alto del podio cambiaba las reglas del juego: "Después tienes que volver a demostrar que eres lo suficientemente bueno. Las expectativas jamás terminan".

Evitar el declive paulatino y proteger su salud mental

Todas estas vivencias pesaron de forma decisiva en su sorpresivo retiro, anunciado apenas unos días después de conquistar el campeonato mundial de 2016. El alemán puso punto final a su carrera en la Fórmula 1 con apenas 31 años, renunciando a defender la corona como campeón vigente.

En retrospectiva, Rosberg admite el temor que lo llevó a tomar esa decisión: "No quería terminar desapareciendo poco a poco en el olvido. Primero eres el rey de tu deporte, luego cada año te vuelves un poco más débil, pierdes tu asiento en un equipo de punta y al final acabas desplazado por pilotos más jóvenes. Me imagino que eso debe ser extremadamente doloroso".

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Para el excampeón, prolongar esa etapa también implicaba un riesgo directo para su estabilidad emocional: "Cuando tu propia identidad está tan ligada a las carreras, pero de pronto solo eres un perdedor, eso termina dañando tu salud mental".

Rosberg sobre Hamilton: "Debe haber sido muy duro para él"

Bajo esa misma mirada, Rosberg también analizó la situación de su antiguo rival Lewis Hamilton, quien a pesar de sumar siete títulos mundiales continúa compitiendo en la parrilla de la Fórmula 1.

Lejos de envidiar su longevidad en las pistas, Rosberg recordó el complejo primer año del británico con Ferrari en 2025: "Ahí fue prácticamente aplastado por su joven compañero de equipo. Todo el mundo le gritaba: '¡Retírate!'. Eso tuvo que ser muy duro. Se suponía que debía llevar a Ferrari al título, gana 50 millones al año y andaba rodando en tierra de nadie".

No obstante, el alemán también reconoció que Hamilton logró recomponer el rumbo durante la temporada 2026 de la Fórmula 1: "Está manejando a un nivel de clase mundial. Si su carrera hubiera terminado después del año pasado, habría sido un final realmente amargo".

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