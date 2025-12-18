Franco Colapinto debutó en la Fórmula 1 en agosto de 2024 con Williams, en el Gran Premio de Italia, y en su segunda carrera, en Azerbaiyán, logró su primera aparición en Q3 y sus primeros puntos en la máxima categoría.

A eso le siguió otra clasificación entre los diez primeros en la qualy sprint de Austin, donde también volvió a terminar en los puntos en la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos.

Cuando el piloto argentino se incorporó a Alpine como titular a partir de la séptima fecha de la temporada 2025, su antecesor Jack Doohan no había logrado entrar en Q3 ni sumar puntos, mientras que Pierre Gasly, en el otro Alpine, había conseguido tres apariciones en Q3 y un séptimo puesto en Bahréin como único top 10 del equipo en un gran premio.

Colapinto necesitó varias rondas para ponerse al día al volante del Alpine A525, un coche que nunca había conducido, un período durante el cual Gasly tuvo apariciones ocasionales en Q3 y tres llegadas en los puntos, en España, Gran Bretaña y Bélgica.

Colapinto logró dar un claro paso adelante a partir del Gran Premio de Hungría, en un momento en el que el Alpine ya había quedado relegado frente a sus rivales directos por la decisión del equipo de detener muy temprano en el año el desarrollo del coche para centrar todos sus esfuerzos en el cambio reglamentario que llegará en 2026. Fue una etapa en la que Gasly solo pudo sumar puntos en uno, Brasil, de los últimos 11 fines de semana del campeonato 2025.

Esto derivó en que Colapinto cerrara el año sin puntos, el único junto con Doohan de los pilotos que compitieron en 2025, aunque eso podría haber cambiado con una gestión diferente de Alpine en la parte final del Gran Premio de los Países Bajos, cuando la demora de Gasly, que llevaba neumáticos duros con casi 50 vueltas, en cederle la posición a Colapinto, que venía con blandos nuevos, le privó al argentino de tener más tiempo para atacar al Haas de Esteban Ocon, que llegó décimo apenas por delante.

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine, en el GP de Países Bajos 2025. Photo by: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Consultado a Nielsen en el Gran Premio de Abu Dhabi, cierre de la temporada, sobre si cambiar a Doohan por Colapinto había sido la mejor decisión dados los resultados, el británico fue claro al señalar que la causa estuvo en la falta de competitividad del monoplaza de Alpine.

"Creo que la realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos", sentenció Nielsen ante los medios, entre ellos Motorsport.com.

"Creo que los dos pilotos que tenemos ahora son mejores que el coche y, en las pocas ocasiones en las que el coche ha sido lo bastante bueno para pelear en esa zona, tuvimos una en Brasil, donde Pierre clasificó razonablemente bien y corrió razonablemente bien, y luego otra en Las Vegas, donde creo que estuvimos bien".

"Creo que cuando el coche es bueno, los pilotos son perfectamente capaces de ofrecer lo que el coche puede dar, ambos pilotos. Necesitamos hacer un coche mucho mejor en 2026 y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo".

Por otro lado, Nielsen admitió que Alpine se vio sorprendido por el desarrollo que llevaron adelante otros equipos a lo largo del año, algo que contribuyó a que tanto Colapinto como Gasly quedaran en varias carreras relegados a las últimas posiciones durante la segunda mitad de la temporada.

"Creo que Haas llevó un desarrollo incluso tan tarde como Austin, lo cual nos sorprendió bastante. Así que, por desgracia, la decisión que tomamos de cambiar pronto, aun sabiendo que sería difícil, en realidad ha sido más difícil de lo que pensábamos".

"Seguimos los desarrollos de los demás lo mejor que podemos, vemos qué piezas nuevas traen y tenemos un seguimiento, y estamos más o menos en el fondo porque hicimos el cambio pronto y los demás siguen trayendo actualizaciones, así que somos plenamente conscientes sobre por qué estamos donde estamos. Es doloroso, pero con suerte es por el bien mayor y el año que viene veremos si hemos tomado la decisión correcta", concluyó.