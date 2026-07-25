El guiño de Nielsen a Colapinto y Gasly: "Hay que reconocer el trabajo de ambos"

Alpine atraviesa un momento difícil en la temporada 2026 de Fórmula 1 tras verse superado en el desarrollo por Racing Bulls y Audi, después de haber sido el referente de la zona media de la parrilla durante la primera parte del año.

Mientras sus rivales directos han introducido mejoras que se han traducido en un mejor rendimiento tanto en clasificación como en carrera, la escudería de Enstone apuesta por un paquete de actualizaciones que llegará en la próxima ronda, en Zandvoort, después del receso de verano.

Esto ha dejado a Pierre Gasly y Franco Colapinto con un coche falto de carga aerodinámica, una carencia que ambos han sufrido especialmente este fin de semana en Hungaroring, uno de los circuitos del calendario que más premia el downforce.

El piloto francés clasificó 12°, apenas un puesto por delante del argentino y con menos de dos décimas de diferencia entre ambos pilotos de Alpine.

"Se puede ver por el resultado de hoy, y por lo cerca que estuvieron ambos autos en la tabla de tiempos, que probablemente sea un reflejo bastante fiel de dónde estamos en este circuito con el paquete que tenemos", admitió Steve Nielsen, director de Alpine.

Franco Colapinto, Alpine Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

"Es una pista que premia la carga aerodinámica y, sabiendo que las mejoras de rendimiento llegarán más adelante, éramos conscientes de que este podía ser un circuito en el que sufriéramos".

El británico destacó el trabajo de sus dos pilotos para extraer el máximo rendimiento posible del monoplaza pese a las limitaciones actuales.

"Tanto Pierre como Franco han trabajado muy duro junto a los ingenieros para encontrar más rendimiento, algo que conseguimos de un día para otro, del viernes al sábado, y esperamos poder ser más competitivos en la carrera de mañana.

"Hay que reconocer el trabajo de ambos pilotos, porque están empujando al máximo y haciendo el mejor trabajo posible con las herramientas de las que disponen actualmente".

Gasly y Colapinto quedaron a dos y cuatro décimas respectivamente del tiempo con el que Nico Hülkenberg llevó a Audi hasta la décima posición en la Q2 y, por consiguiente, a un lugar en la Q3. Para Nielsen, esa diferencia fue menor de la que el equipo esperaba inicialmente.

"En cuanto a la diferencia con el top 10, el resultado de la clasificación fue más ajustado de lo que probablemente esperábamos. Sabemos que, como equipo, depende de nosotros darles un auto mejor, y el equipo en Enstone está trabajando intensamente para conseguirlo".

Pese a las dificultades, Alpine logró sumar puntos en las últimas carreras de Silverstone y Spa, algo que buscará repetir este domingo en Hungría si se presentan oportunidades en el desarrollo de la competencia.

"Se espera que las condiciones cambien un poco mañana, lo que podría alterar ligeramente el orden competitivo. Como hemos hecho en las últimas carreras, intentaremos hacer una buena largada, colocarnos en una buena posición y estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad que se presente para ganar más posiciones", concluyó Nielsen.