Nike podría volver a la Fórmula 1 por primera vez desde la era de Michael Schumacher

Ha pasado mucho tiempo desde que la pipa de Nike estuvo junto al logo de la Fórmula 1. De hecho, habría que remontarse a la era de Michael Schumacher en el campeonato para ver a Nike cerca de ella de una manera importante. Si los informes recientes son ciertos, esta sequía podría estar llegando a su fin.

El gigante de la indumentaria deportiva incorporó recientemente a un miembro del consejo con vínculos con LVMH, el conglomerado de lujo que cuenta con una asociación de diez años con la F1 desde 2025, y esto derribó la primera ficha de dominó de la especulación. Con el campeonato atravesando un enorme éxito en los últimos años y un crecimiento récord, Nike bien podría estar viendo un valor potencial oculto dentro de él.

El hombre en cuestión es Alexandre Arnault. Se unió al consejo de Nike a mediados de septiembre de este año, mientras mantiene también su cargo como director ejecutivo adjunto de Moët Hennessy, la marca de vinos y bebidas espirituosas bajo el paraguas de LVMH. Verás Moet en la sala de enfriamiento y durante el podio después de las carreras, pero es la conexión de Arnault con Nike la que está bajo análisis.

Nike y la F1 vienen de lejos

La etapa más visible de la marca en la F1 llegó a través de Michael Schumacher, quien había firmado un acuerdo personal de patrocinio con Nike en 1996 cuando pasó a Ferrari. Duró hasta 2002, antes de que Nike se alejara de cualquier patrocinio importante en el automovilismo. Pero hasta entonces, le fabricó al alemán una zapatilla que tenía gamuza roja, detalles negros y un swoosh blanco.

Según los informes, a Schumacher le encantaban estas zapatillas y recibía un par nuevo cada fin de semana de carrera. Ahora valen cifras de cinco dígitos en el mercado de segunda mano.

Esto se transformó en la Schumacher Collection en su lanzamiento formal, con la zapatilla bautizada como Nike Air Zoom Schu. Llegaron en tres combinaciones de colores —blanco, negro y azul— y cada una tenía en el lateral un medallón con aspecto de fibra de carbono que incluía su firma. También se fabricaron versiones de competición que cumplían con los estándares de la FIA. Lamentablemente, en 2002 Ferrari firmó con FILA para fabricar calzado tanto para Schumacher como para Rubens Barrichello, y desde entonces Nike no volvió a verse en el paddock salvo por apariciones ocasionales y puntuales.

Qué estaría buscando Nike

Según los informes, la icónica marca busca suministrar la indumentaria oficial de equipo a Formula One Management a partir del próximo año. Según Sports Business Journal, Nike ya ha estado explorando patrocinios y licencias en la F1, e incluso ejecutivos de la compañía fueron vistos en el Gran Premio de Miami. La marca también fue vinculada con Cadillac después de que todos sus pilotos fueran vistos usando zapatillas Nike. El CEO de Cadillac F1, Dan Towriss, y su esposa y asesora principal de marca, Cassidy Towriss, también recibieron como obsequio de la propia marca un par bespoke ultralimitado de zapatillas Dunk Low.

Aunque todavía no se ha confirmado nada, se especuló con que podríamos escuchar algo más cercano a lo oficial durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas.

Esto haría que Nike se sumara a otras casas de moda como Puma, Adidas, Castore, New Era, Hugo Boss, Tommy Hilfiger y Gucci.