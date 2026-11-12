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Tsolov nombrado piloto reserva de Red Bull y Racing Bulls al no tener asiento oficial en la F1 2027

Tsolov emprenderá un riguroso programa de desarrollo para prepararse para el salto a la F1

Ewan Gale

Publicado: 12 nov 2026, 15:35

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Nikola Tsolov, Racing Bulls

Foto de: Red Bull Content Pool

Nikola Tsolov fue designado como piloto de reserva tanto para Red Bull como para Racing Bulls de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1, luego de quedarse sin un asiento de tiempo completo.

El piloto búlgaro de 19 años había sido vinculado con un ascenso desde la Fórmula 2 para reemplazar a Liam Lawson en Racing Bulls en 2027; sin embargo, tras semanas de especulaciones, la escudería con sede en Faenza puso fin a los rumores al confirmar que el neozelandés continuará junto a Arvid Lindblad.

Tsolov ha dejado una gran impresión en su primera temporada completa en la F2, sumando seis victorias —incluidas cuatro en carreras principales (feature races)— y protagonizando una racha que lo convirtió en el primer piloto en la historia de la categoría en ganar tres de forma consecutiva.

El próximo año asumirá un rol de reserva y desarrollo que, además de la posibilidad de actuar como sustituto en caso de emergencia —tal como lo hizo Yuki Tsunoda en Racing Bulls cuando Lawson fue llamado para reemplazar al lesionado Isack Hadjar en Red Bull—, lo llevará a cumplir un extenso programa que combinará trabajo en el simulador con experiencia en pista mediante sesiones de FP1, pruebas con monoplazas anteriores (TPC) y test de neumáticos Pirelli.

"Nikola es un joven piloto excepcionalmente talentoso y nos ha impresionado enormemente su desarrollo y rendimiento en los últimos años", señaló el jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies.

"Pelear por el campeonato en la F3 y ahora luchar por el título de la F2 en su primera temporada completa dice mucho sobre su capacidad y determinación. Lo que nos ha impresionado en igual medida es su madurez, su enfoque hacia las carreras y su disposición para seguir aprendiendo y mejorando.

"Tenemos una enorme confianza en el potencial de Nikola y lo vemos como un piloto con un futuro muy prometedor en la F1.

Nikola Tsolov, Campos Racing

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Este nombramiento refleja nuestra confianza en él y nuestro compromiso con su desarrollo continuo. Nuestro enfoque en 2027 será brindarle la experiencia, las herramientas y el apoyo que necesita para estar listo para competir en la F1 más adelante.

"Por ahora, Nikola todavía tiene un trabajo importante que terminar en la F2. Le deseamos todo el éxito en las últimas dos rondas y lo apoyaremos en todo momento mientras lucha por el campeonato".

Tsolov marcha segundo en la clasificación de la F2, a siete puntos del líder Rafael Câmara a falta de dos fechas, aunque el brasileño podría perderse esas citas si continúa con Haas —equipo con el que correrá el próximo año—, luego de haber sido ascendido para debutar en Interlagos tras la salida de Esteban Ocon.

Por su parte, Tsolov añadió: "Estoy increíblemente feliz y agradecido con Red Bull por darme esta oportunidad. Desde que me uní al equipo junior, he recibido un apoyo asombroso y me he desarrollado muchísimo, tanto como piloto como persona. Mi carrera ha avanzado a una velocidad increíble y le debo mucho a todos los que han creído en mí y me han ayudado a llegar hasta este punto.

"Mi ambición es clara: quiero convertirme en piloto de F1. Tener la oportunidad de pasar el próximo año preparándome para ese siguiente paso es sumamente emocionante. Confío en que con el apoyo y la experiencia del equipo tendré la mejor preparación posible para asegurarme de estar completamente listo para dar el salto a la parrilla de la F1 cuando llegue el momento.

"Sé que todavía queda mucho por aprender, pero estoy listo para trabajar duro, aprovechar al máximo cada oportunidad y dar todo lo que tengo por el equipo. Por ahora, mi enfoque inmediato está en terminar la temporada de F2 de la manera más sólida posible".

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