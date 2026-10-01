"Ningún piloto de F1 quiere correr en Imola", revela Bottas

Valtteri Bottas encontró un motivo para ir en contra de un posible Gran Premio en Imola en diciembre: los impuestos italianos. Además del frío, la niebla y la puesta de sol más temprana en el invierno europeo, el piloto de Cadillac señaló la situación tributaria como una de las razones por las que los pilotos de Fórmula 1 no estarían entusiasmados con la posibilidad de terminar la temporada 2026 en Italia.

"No soy un gran fan porque he oído cómo suele ser el clima en esa época del año. Niebla por la mañana, el sol se pone muy temprano, la temperatura... Y tampoco sé si han oído hablar de los impuestos italianos. Ningún piloto quiere realmente correr en Italia por los acontecimientos recientes", afirmó Bottas durante el día de medios en Sepang.

La cuestión no surgió de la nada. En abril, la Guardia di Finanza, policía financiera italiana, inició inspecciones administrativas en equipos de F1 con sede fuera del país.

El caso implica la tributación de ingresos obtenidos por los pilotos durante carreras realizadas en territorio italiano. Los pilotos habrían recibido cartas relacionadas con los últimos siete años y fueron orientados a pagar al menos el 50% de los impuestos que no se habrían recaudado después de los fines de semana de carrera.

Bottas, incluso, dejó clara su preferencia por una alternativa al circuito italiano.

"Abu Dhabi, no hay impuestos, ¿cierto? Creo que a todo el mundo le gustaría correr en algún lugar más cálido", bromeó.

La posibilidad de que Imola reciba la etapa final de la temporada existe en caso de que los GPs de Qatar y de Abu Dhabi no puedan realizarse. La F1 aún trabaja con el calendario original, pero la ciudad italiana está siendo preparada como alternativa para una eventual carrera el 6 de diciembre.

Bearman ya está pensando en el frío

La cuestión tributaria, sin embargo, no pesa de la misma manera para todos los pilotos. Oliver Bearman admitió que el asunto es "un poco menos relevante" para él que para algunos de sus colegas, pero encontró otro problema en una posible carrera de diciembre: el frío.

"Creo que deberíamos llevar cadenas para la nieve y calentadores de manos. Veremos cómo será, pero definitivamente hará frío si estamos en Imola en diciembre".

Bearman vivió durante algunos años cerca del circuito y conoce las condiciones del invierno en la región. Por eso, su preocupación está más centrada en la temperatura que en la cuenta de la Hacienda italiana.

Además, el británico hizo su debut oficial en la F1 la temporada pasada y, por lo tanto, el valor de sus impuestos que deben pagarse no es tan alto como el de otros competidores que llevan más tiempo en la parrilla.

Verstappen tiene una solución simple para el impuesto

Max Verstappen, por otro lado, no parece tan preocupado ni por el frío ni por la cuestión tributaria.

"Hay lugares peores para estar en invierno que Imola. Hace un poco más de frío que en verano, oscurece un poco más temprano, pero creo que todos somos lo suficientemente inteligentes como para asegurarnos de que no vamos a pilotar en la oscuridad", dijo el piloto de Red Bull.

Y, cuando el tema volvió a los impuestos, Verstappen resumió la situación de manera bastante directa: "No hay problema de impuestos. Solo tienes que pagar el impuesto", remató el tetracampeón.

Cabe recordar que, recientemente, la F1 pasó por Monza y, por lo tanto, la carrera marca otro fin de semana en el que los pilotos tienen que compartir sus ganancias con el gobierno italiano.

Por ahora, la F1 aún no ha confirmado un cambio en el calendario y la decisión sobre las carreras de Qatar y de Abu Dhabi —y una eventual transferencia a Europa— debe tomarse en las próximas semanas.