Fórmula 1

Norbert Haug: No hay que descartar prematuramente a Aston Martin y Honda

Norbert Haug advierte contra las decisiones precipitadas: Aston Martin y Honda no son favoritos, pero en el nuevo ciclo de reglas de la Fórmula 1 aún no hay nada decidido.

Kevin Hermann
Publicado:
Norbert Haug: No hay que descartar prematuramente a Aston Martin y Honda.

El inicio de la era de la Fórmula 1 en 2026 no ha sido como esperaba Aston Martin. En las pruebas de Bahrein, el AMR26 no solo fue lento, sino también poco fiable. La atención se centra en el proveedor de motores Honda, pero Norbert Haug pide cautela.

A la pregunta de Sky sobre si hasta ahora no ha funcionado según lo previsto, el antiguo director de automovilismo de Mercedes responde: "Sí, es totalmente cierto. Pero yo no los subestimaría".

Precisamente en lo que respecta a Honda, Haug ve paralelismos con el pasado: "La historia se repite. En Honda ya han metido la pata varias veces, como es bien sabido, en la historia de la Fórmula 1. Pero no se rinden y siguen mejorando".

Soluciones inusuales, pero pocos kilómetros

Actualmente, Haug ve una desventaja, pero no quiere emitir un juicio precipitado sobre el coche en sí. "No se puede decir nada sobre el coche. Tiene soluciones muy particulares. La suspensión trasera está articulada en el punto del alerón, algo que nunca había visto antes".

El problema principal es otro: "Al coche simplemente le faltan kilómetros. Y, en ese sentido, no se puede decir lo bueno que será el Aston Martin".

Experiencia con Newey y conceptos radicales

Haug conoce muy bien al cerebro técnico detrás del proyecto: Adrian Newey. "He trabajado con Adrian Newey durante mucho tiempo. Y también fabricamos una vez un coche que, lamentablemente, no se podía utilizar en absoluto. Y entonces hay que coger el coche del año anterior. Pero él va al límite. Yo aún no lo descartaría".

Haug confía especialmente en que el fabricante japonés Honda reaccione rápidamente: "Creo que Honda, en particular, es capaz de mover montañas, incluso de la noche a la mañana".

Su conclusión es, por tanto, matizada: "En este sentido, no creo que estén tan atrás. Sin duda, no son favoritos en Melbourne. Pero creo que subirán muchos puestos".

