La maldición de 50 años que rompió Norris al coronarse campeón de F1
Al ganar el título mundial en el Gran Premio de Abu Dhabi de F1 de 2025, Lando Norris puso fin a una "maldición" que había durado más de 50 años.
Aunque cueste creer que llegar a una final de campeonato como líder - y por tanto con una ventaja, por pequeña que sea - sea un inconveniente, la historia de la Fórmula 1 demuestra que, en los finales con tres o más pilotos, el líder es más raramente el que sale victorioso (cinco veces de 12).
En los últimos 50 años, antes de la cita de 2025, la situación era aún peor para los líderes. En los cinco finales de tres o cuatro equipos disputadas desde 1975, nunca se habían proclamado campeones. Aparte de los diversos imprevistos, esto puede explicarse en parte por el hecho de que una configuración de este tipo hace a veces imposible centrarse en un único adversario como en un final más tradicional de dos pilotos, lo que hace las cosas mucho más imprevisibles.
Finales con tres o más pilotos desde 1950
|Año
|Campeón
|Posición antes del último GP
|Rivales
|1950
|Giuseppe Farina
|3°
|Juan Manuel Fangio
Luigi Fagioli
|1951
|Juan Manuel Fangio
|1°
|
Alberto Ascari
|1959
|Jack Brabham
|1°
|Stirling Moss
Tony Brooks
|1964
|John Surtees
|2°
|Graham Hill
Jim Clark
|1968
|Graham Hill
|1°
|Jackie Stewart
Denny Hulme
|1974
|Emerson Fittipaldi
|1°
|Clay Regazzoni
Jody Scheckter
|1981
|Nelson Piquet
|2°
|Carlos Reutemann
Jacques Laffite
|1983
|Nelson Piquet
|2°
|
Alain Prost
René Arnoux
|1986
|Alain Prost
|2°
|
Nigel Mansell
Nelson Piquet
|2007
|Kimi Räikkönen
|3°
|2010
|Sebastian Vettel
|3°
|Fernando Alonso
Mark Webber
Lewis Hamilton
Para que quede perfectamente claro, en 1982 todavía había de hecho tres pilotos en la pelea por el título antes del final. Sin embargo, Didier Pironi(Ferrari) no pudo correr tras sufrir una grave lesión en la pierna en Hockenheim. En realidad, la batalla se redujo a un duelo entre el líder Keke Rosberg (Williams) y el tercero, John Watson (McLaren), en el que el finlandés salió vencedor.
Lando Norris logró romper este ciclo al conservar el primer puesto en el campeonato tras 58 vueltas del GP de Abu Dhabi.
Es la primera vez desde 1974. Era la primera vez que un piloto de McLaren, Emerson Fittipaldi, lograba esta hazaña. El brasileño, coronado en 1972 con Lotus, llegó al final de temporada empatado a puntos con Clay Regazzoni (Ferrari), pero era primero en victorias (tres a una) y aventajaba en siete puntos a Jody Scheckter (Tyrrell). Se aseguró el título realizando una carrera inteligente para terminar cuarto, mientras Regazzoni se hundió al volante de un Ferrari que sufrió numerosos problemas.
Breve historia de los cinco últimos finales entre tres antes de 2025
1981 - La controvertida derrota de Reutemann en Las Vegas
Carlos Reutemann al volante del Williams FW07C en Las Vegas.
Foto de: David Phipps
Después de eso, no hubo rastro de una final de tres pilotos hasta 1981. Es eaño, Carlos Reutemann llegó a la carrera de Las Vegas en cabeza del pelotón - un punto por delante de Nelson Piquet (Brabham) y seis por delante de Jacques Laffite (Ligier) - y con la pole en el bolsillo. Sin embargo, tuvo una mala primera vuelta, cayendo hasta la quinta posición, antes de abandonar la zona de puntos poco después.
El argentino seguía por delante del brasileño, pero éste aprovechó los problemas de la caja de cambios en Reutemann para adelantarlo en la vuelta 17, antes de terminar quinto y sumar dos puntos. Sólo octavo y fuera de los puntos, Reutemann vio cómo se le escapaba el título en el último momento, con un punto de ventaja sobre su rival.
1983 - Piquet renuncia a la victoria para asegurarse el título
Alain Prost al volante del Renault RE40 en Kyalami.
Foto de: Motorsport Images
A principios de los años 80, una década decididamente disputada, sólo hay que remontarse a 1983 para encontrar un auténtico duelo a tres bandas. Alain Prost (Renault) llegaba a Kyalami en cabeza, con dos puntos de ventaja sobre Piquet (Brabham) y ocho sobre René Arnoux (Ferrari). En la clasificación, el brasileño ya ocupaba la segunda plaza y se encontraba en una posición favorable para el título, antes de tomar el control y emprender una carrera dominante.
Sin embargo, con el abandono de Arnoux en la vuelta 10 y de Prost en la 36, Piquet redujo sabiamente el ritmo para tomárselo con calma, permitiéndose adelantar antes de terminar finalmente tercero y adjudicarse su segunda corona.
1986 - una historia de neumáticos
Nigel Mansell, en el Williams FW11, en cabeza al inicio del GP de Australia de 1986.
Foto de: Motorsport Images
En 1986, Nigel Mansell (Williams) lideraba el campeonato con seis puntos de ventaja sobre Prost (McLaren) y siete sobre su compañero Piquet. En el juego de los 11 mejores resultados (los únicos que contaban en la clasificación final), el británico sabía que el segundo puesto le garantizaba el título. Intentó tomárselo con calma con su coche al principio de la carrera, mientras Rosberg - compañero de equipo de Prost - y el propio Prost se encontraron en los dos primeros puestos tras unas veinte vueltas.
En una carrera en la que se pensaba que los neumáticos Goodyear eran capaces de aguantar hasta el final, Prost se vio obligado a detenerse tras un ligero contacto con un piloto que llegó tarde para cambiar neumáticos, temiendo un pinchazo. Pensando que había perdido mucho, esta parada en boxes resultó ser decisiva.
Después, todo sucedió muy rápido. En la vuelta 63, Rosberg sufrió un pinchazo y se retiró, sugiriendo que los neumáticos no durarían toda la carrera. Sin embargo, Williams no tuvo tiempo de avisar a sus pilotos y, en la vuelta siguiente, fue Mansell quien pinchó en una recta, evitando por poco un accidente mayor. Williams no quiso correr riesgos y llamó a Piquet a boxes en la vuelta siguiente para montar neumáticos nuevos. Con Prost ahora en cabeza, el francés aguantó la remontada del brasileño para ganar y llevarse el título mundial por dos puntos.
2007 - McLaren abre la puerta a Räikkönen
Error de Lewis Hamilton con el McLaren MP4-22 en la primera vuelta en Interlagos.
Foto de: Sutton Images
En su primera temporada en la F1, Lewis Hamilton (McLaren) estuvo impresionante y llegó al final de temporada en cabeza, cuatro puntos por delante de su compañero Fernando Alonso y siete por delante de Kimi Räikkönen (Ferrari). Tras clasificarse segundo y por delante de sus dos rivales, Hamilton tuvo una primera vuelta muy mala y cayó al octavo puesto tras una maniobra de frenada fallida cuando intentaba adelantar a Alonso. Unas vueltas más tarde, cuando iniciaba su remontada, se vio frenado - posiblemente causado por un problema en la caja de cambios - y se vio relegado a la 18ª posición.
Mientras tanto, el plan de Ferrari era perfecto, cuando Felipe Massa - líder durante mucho tiempo - fue finalmente superado por Räikkönen durante la segunda fase de paradas en boxes. Con Alonso incapaz de amenazar desde la tercera posición y Hamilton sólo séptimo, el título mundial cayó del lado del finlandés.
2010 - Error de Ferrari y Vettel se aprovecha
Vitaly Petrov, en el Renault R30, por delante de Fernando Alonso, en el Ferrari F10, en Yas Marina.
Foto de: Drew Gibson / Motorsport Images
El GP de Abu Dhabi de 2010, el primer final a cuatro de la historia de la F1, se decidió por un error estratégico de los dos líderes del campeonato, Fernando Alonso (Ferrari) y Mark Webber (Red Bull).
Alonso (Ferrari) y Webber (Red Bull), quinto y cuarto respectivamente, pararon en rápida sucesión al inicio de la carrera, con el español cubriendo a su rival más cercano por el título. Pero esta elección iba a resultar desastrosa No sólo los líderes, entre ellos Sebastian Vettel (Red Bull), que iba en cabeza, y Lewis Hamilton (McLaren), que iba segundo, prolongaron sus stints con excelentes actuaciones, sino que Alonso y Webber también se vieron atrapados en el tráfico.
Incapaz de adelantar al Renault inferior de Vitaly Petrov, Alonso vio cómo el título se le escapaba poco a poco de las manos, mientras que Vettel, aferrado al primer puesto, pasó a ganar y a adjudicarse su primera corona mundial para sorpresa de todos.
