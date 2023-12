Norris: 2023 ha sido mi mejor año en F1

Ese fue el año en el que Norris debutó en la F1 con McLaren, con la que ha permanecido tras firmar dos ampliaciones de contrato en 2021 y 2022.

Aunque el equipo de Woking tuvo un comienzo difícil en la temporada que acaba de terminar, su trabajo de desarrollo lo ayudó a pasar de luchar por apenas pasar la Q1 a ser regularmente el rival más cercano de Red Bull, todo lo cual contribuyó a que Norris consiguiera un récord personal de siete podios y liderara las primeras etapas de las carreras de Silverstone y Austin.

Cuando se le pidió que valorara su propia temporada 2023 en una entrevista exclusiva con Motorsport.com, Norris respondió: "Creo que ha sido mi mejor año".

"Creo que ha sido nuestro mejor año como equipo. Supongo que en gran parte es sólo por las razones obvias: el éxito que hemos sido capaces de tener después del comienzo que hemos tenido".

"Creo que ha habido un montón de grandes actuaciones, tanto en términos de carreras como de buenos resultados. México (donde Norris pasó de 17º a quinto con una serie de adelantamientos llamativos en torno a una lenta escapada en la segunda salida) probablemente sea el punto culminante de todo eso".

El director del equipo McLaren, Andrea Stella, dijo recientemente a Motorsport.com que en 2023 Norris tuvo la "capacidad de entender cómo conducir el coche, dónde estamos con los neumáticos, lo que significan estos cambios de condiciones, cómo (él) debería adaptar su estilo de conducción" para ayudar a McLaren a estar más cerca de Max Verstappen en las carreras que muchos otros rivales en ciertas etapas de la temporada pasada.

Al escuchar estas palabras, Norris explicó que, sin embargo, siente que "todavía tengo que adaptarme cada fin de semana" para trabajar hacia las mejores actuaciones en carrera en el elemento crítico de la gestión de los neumáticos en los frágiles neumáticos Pirelli.

"Todavía no me siento súper cómodo cada fin de semana en (pensar), 'el coche va a hacer esto este fin de semana y hace aquello', la mitad de las veces no lo hace", añadió.

"Así que entonces pienso: 'OK, ahora tengo que conducirlo un poco más así' y todas esas cosas".

"Creo que a la Fórmula 1 se la juzga siempre con demasiada premura. Si un piloto tiene dos buenos fines de semana seguidos, dicen 'oh, ha vuelto'. Pero al fin de semana siguiente vuelve a desaparecer y es (lo contrario)".

Foto: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

"Así que creo que siempre he tenido algunas buenas carreras de vez en cuando, pero cuando lo miro como una temporada, en 'de todas estas carreras', mucho más consistentemente estuve rindiendo el domingo".

"No importaban las condiciones, si hacía frío o calor, si el coche era muy rápido o tenía más problemas, si la puesta a punto era la que yo quería o no, si salía delante o detrás, siempre podía sacar el máximo partido de cualquier situación en la que me encontrara".

"Y creo que eso es lo que he mejorado este año. He sido capaz de adaptarme aún más a los diferentes escenarios y condiciones que te desafían".

Norris atribuyó su progreso al "tiempo y esfuerzo invertido", que según él incluyó "un montón de simulador, un montón de datos, aprendizaje" - incluyendo el repaso de sus actuaciones anteriores y de los pilotos de los otros McLaren durante su tiempo con el equipo".

"No voy a desvelar los secretos, pero una de las cosas más importantes ha sido el uso del simulador", dijo.

"Pero también tiempo en mirar los datos contra mí y Daniel (Ricciardo, 2021-2022), yo y Oscar (Piastri, 2023), incluso yo y Carlos (Sainz, 2019-2020).

"Volvimos tan atrás para entender un poco lo que estaba haciendo bien y mal entonces, y lo mismo para Daniel y lo mismo para Oscar ahora. Sólo trabajo, básicamente".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!