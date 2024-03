El piloto de McLaren tuvo suerte de librarse de una penalización tras moverse antes de que se apagara el semáforo en Yeda hace quince días.

Aunque sus rivales, entre ellos George Russell, se quejaron de que se había adelantado a la salida al ver que su coche se movió, los comisarios de la FIA dictaminaron que no había habido infracción, ya que el transpondedor del coche no había activado nada indebido.

El propio Norris admitió estar "un poco sorprendido" por no haber sido sancionado por el incidente, a pesar de no haber obtenido ninguna ventaja.

Reflexionando sobre lo que había provocado el momento, Norris dijo en la previa del Gran Premio de Australia de este fin de semana que todo se debió a que reaccionó ante una luz cercana, que incluso pudo provenir de alguien que lo estaba grabando.

"Nunca había hecho esto en mi vida", dijo. "Desde que corría en karting nunca lo había hecho, así que no sé qué pasó de repente".

"Estás listo para salir, pero está muy oscuro y hay muchas luces. Así que no sé si he reaccionado a una luz en otro lugar, ya sea en el rabillo del ojo o en algún lugar en frente, de la gente que graba o lo que sea".

"Reaccioné a algo, pero obviamente con la suficiente rapidez conseguí parar. Luego me compliqué en cuanto al camino hacia la primera curva. No sé si puedo responder por qué ha pasado".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Una vez que la carrera se puso en marcha, Norris dijo que esperaba ser informado de que se le había impuesto una penalización por adelantarse a la salida, pero nunca llegó.

"Estaba esperando algo, que mi ingeniero hablara y me dijera algo, pero nunca lo hizo", añadió Norris.

"No sé cómo funciona el reglamento, en qué momento hay que parar, cómo funciona el transpondedor y todas esas cosas. Me sorprendió un poco. Sí, pero no gané nada con ello".

Norris dijo que pediría alguna orientación a la FIA en la reunión informativa de pilotos en Australia sobre la situación relativa a los adelantamientos en la salida, sólo para tener algo de claridad sobre lo que está y no está permitido.

En su opinión, la situación de las arrancadas se vio enturbiada por el hecho de que Sergio Pérez, de Red Bull, también se libró sin penalización a pesar de que se lo vio moverse antes de que se apagaran las luces.

"Eso (el movimiento de Pérez) era más penalización que la mía, pero no fue penalización, ¿verdad?", añadió Norris. "Así que de nuevo, no sé cuál fue el fallo para esto y cómo definen esto".

"En mis ojos, se puede ver fácilmente mi uno como potencialmente debería ser una pena más grande porque soy lo que la gente podría pensar, que me adelanté a la salida, lo cual normalmente es todo lo contrario, porque tengo reacciones terribles".

"Esta (la de Pérez) es una verdadera ventaja de procedimiento real de partida. La mía, yo no estaba tratando de adelantarme: sólo estoy tratando de reaccionar. Y he reaccionado accidentalmente, que es un error"

"Mientras que lo que pasó con su coche, y no sé si lo estaba haciendo a propósito o qué, así que no puedo comentar sobre ello, ayuda en una salida. Pero de nuevo, no sé las reglas son para ello".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!