Lando Norris acusó a Max Verstappen de "decir tonterías" tras afirmar que ya habría ganado el título de Fórmula 1 de 2025 si su coche hubiera sido tan dominante como el McLaren.

El piloto de Red Bull es tercero en el campeonato, a tres puntos del segundo clasificado, Oscar Piastri, y a 25 del líder, Lando Norris, a falta de los grandes premios de Qatar y Abu Dabi.

Verstappen ha sido ampliamente considerado como el mejor piloto de este año, dado que todavía está en la conversación por el título teniendo en cuenta el dominio de la pareja de McLaren a lo largo de la mayor parte de la temporada.

Pero las actualizaciones para la ronda 16 en Monza transformaron la temporada de Red Bull y cuatro victorias en siete, además de varios incidentes para McLaren como una doble descalificación en Las Vegas, han permitido a Verstappen recortar un déficit de puntos que se situó en 104 de cara al Gran Premio de Italia de septiembre.

Esto llevó al tetracampeón del mundo a decir a F1 TV que "si hubiéramos estado en la posición de lo dominante de un coche que tenían [McLaren], digamos así, el campeonato habría terminado hace mucho tiempo".

Sin embargo, Norris rechazó tajantemente esa afirmación tras terminar tercero en el sprint del GP de Qatar: "Esta es la forma de actuar de Red Bull, esta naturaleza agresiva, diciendo tonterías la mayor parte del tiempo".

Lando Norris, McLaren Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images vía Getty Images

"Así que depende de si quieres escucharlo y hablar de ello, como te encanta, o haces lo que nosotros hacemos como equipo, que es mantener la cabeza baja, mantener la concentración. Quizá lo hubiera hecho, pero hasta ahora no lo ha hecho y sigue intentándolo".

A pesar del fuerte uso de las palabras, Norris también dio crédito a Verstappen por lo que ha logrado en la F1 desde que debutó en el Gran Premio de Australia de 2015.

El piloto de 28 años está luchando por su quinto título consecutivo, una hazaña solo alcanzada por Michael Schumacher, y rompió varios récords cuando tenía el coche dominante durante la primera era de efecto suelo.

En la temporada 2023, por ejemplo, Verstappen ganó un récord de 19 grandes premios, que incluyeron 10 victorias consecutivas, y sumó 575 puntos, una cifra sin precedentes.

"Max puede decir lo que quiera para ser honesto", dijo Norris, que puede sellar su primer título en Qatar este fin de semana. "Se ha ganado el derecho, ha ganado cuatro campeonatos del mundo, le tengo mucho respeto y creo que eso da mucho crédito a cualquiera.

"Ha conseguido una cantidad increíble, más de lo que cualquiera suele soñar con conseguir, así que Max suele tener una buena idea de muchas cosas, pero también hay muchas cosas de las que no tiene mucha idea".