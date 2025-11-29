Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Fórmula 1 GP de Qatar

Norris acusa a Verstappen de decir “puras tonterías” en pleno cierre del campeonato

Max Verstappen ha dicho que ya habría ganado el título mundial de Fórmula 1 de 2025 si su coche hubiera sido tan bueno como el McLaren

Ed Hardy
Ed Hardy
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris acusó a Max Verstappen de "decir tonterías" tras afirmar que ya habría ganado el título de Fórmula 1 de 2025 si su coche hubiera sido tan dominante como el McLaren

El piloto de Red Bull es tercero en el campeonato, a tres puntos del segundo clasificado, Oscar Piastri, y a 25 del líder, Lando Norris, a falta de los grandes premios de Qatar y Abu Dabi.

Verstappen ha sido ampliamente considerado como el mejor piloto de este año, dado que todavía está en la conversación por el título teniendo en cuenta el dominio de la pareja de McLaren a lo largo de la mayor parte de la temporada.

Pero las actualizaciones para la ronda 16 en Monza transformaron la temporada de Red Bull y cuatro victorias en siete, además de varios incidentes para McLaren como una doble descalificación en Las Vegas, han permitido a Verstappen recortar un déficit de puntos que se situó en 104 de cara al Gran Premio de Italia de septiembre.

Esto llevó al tetracampeón del mundo a decir a F1 TV que "si hubiéramos estado en la posición de lo dominante de un coche que tenían [McLaren], digamos así, el campeonato habría terminado hace mucho tiempo".

Sin embargo, Norris rechazó tajantemente esa afirmación tras terminar tercero en el sprint del GP de Qatar: "Esta es la forma de actuar de Red Bull, esta naturaleza agresiva, diciendo tonterías la mayor parte del tiempo".

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images vía Getty Images

"Así que depende de si quieres escucharlo y hablar de ello, como te encanta, o haces lo que nosotros hacemos como equipo, que es mantener la cabeza baja, mantener la concentración. Quizá lo hubiera hecho, pero hasta ahora no lo ha hecho y sigue intentándolo".

A pesar del fuerte uso de las palabras, Norris también dio crédito a Verstappen por lo que ha logrado en la F1 desde que debutó en el Gran Premio de Australia de 2015.

El piloto de 28 años está luchando por su quinto título consecutivo, una hazaña solo alcanzada por Michael Schumacher, y rompió varios récords cuando tenía el coche dominante durante la primera era de efecto suelo.

En la temporada 2023, por ejemplo, Verstappen ganó un récord de 19 grandes premios, que incluyeron 10 victorias consecutivas, y sumó 575 puntos, una cifra sin precedentes. 

"Max puede decir lo que quiera para ser honesto", dijo Norris, que puede sellar su primer título en Qatar este fin de semana. "Se ha ganado el derecho, ha ganado cuatro campeonatos del mundo, le tengo mucho respeto y creo que eso da mucho crédito a cualquiera.

"Ha conseguido una cantidad increíble, más de lo que cualquiera suele soñar con conseguir, así que Max suele tener una buena idea de muchas cosas, pero también hay muchas cosas de las que no tiene mucha idea".

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Verstappen espera que Red Bull resuelva un "gran problema" tras la sprint de Qatar
Artículo siguiente McLaren: "Incluso la FIA pensó que nuestra descalificación fue demasiado dura"

Comentarios destacados
Ed Hardy
Más de
Ed Hardy
Verstappen: Perder el título de F1 2025 no será por el choque del GP de España

Verstappen: Perder el título de F1 2025 no será por el choque del GP de España

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen: Perder el título de F1 2025 no será por el choque del GP de España
Tsunoda insinúa saber su futuro ante el movimiento de Red Bull por Hadjar

Tsunoda insinúa saber su futuro ante el movimiento de Red Bull por Hadjar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Tsunoda insinúa saber su futuro ante el movimiento de Red Bull por Hadjar
Verstappen estaba "descartado" de la lucha por el título de F1 2025 después de Zandvoort

Verstappen estaba "descartado" de la lucha por el título de F1 2025 después de Zandvoort

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen estaba "descartado" de la lucha por el título de F1 2025 después de Zandvoort
Max Verstappen
Más de
Max Verstappen
Brown espera un ataque de Verstappen en Qatar: "No querrás perderte la salida"

Brown espera un ataque de Verstappen en Qatar: "No querrás perderte la salida"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Brown espera un ataque de Verstappen en Qatar: "No querrás perderte la salida"
Verstappen: "Algunas restricciones no nos permiten obtener más"

Verstappen: "Algunas restricciones no nos permiten obtener más"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen: "Algunas restricciones no nos permiten obtener más"
Verstappen espera que Red Bull resuelva un "gran problema" tras la sprint de Qatar

Verstappen espera que Red Bull resuelva un "gran problema" tras la sprint de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Verstappen espera que Red Bull resuelva un "gran problema" tras la sprint de Qatar
McLaren F1
Más de
McLaren F1
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"
Norris lamenta el "frustrante" momento de subviraje en la calificación de Qatar

Norris lamenta el "frustrante" momento de subviraje en la calificación de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Norris lamenta el "frustrante" momento de subviraje en la calificación de Qatar
Por qué Norris no completó su última vuelta en la clasificación de Qatar

Por qué Norris no completó su última vuelta en la clasificación de Qatar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Qatar
Por qué Norris no completó su última vuelta en la clasificación de Qatar

Últimas noticias

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros