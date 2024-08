Norris admite que aún se pone nervioso de competir en la F1

Lando Norris dice que ha encontrado una manera de canalizar la presión de correr en la parte delantera de la Fórmula 1 después de admitir que todavía "apenas puede comer o beber nada los domingos".

Tras competir en la parte alta de la mitad de la parrilla durante años, las grandes mejoras en el coche de McLaren han propulsado a Norris a ser un auténtico líder de la F1, consiguiendo sus dos primeras victorias esta temporada para convertirse en un contendiente al título contra Max Verstappen.

Norris dice que no ha sentido ninguna presión adicional que venga con su nuevo estatus y las expectativas que ahora le rodean, pero en la víspera del fin de semana del Gran Premio de Italia hizo una franca admisión de que los nervios todavía le hacen difícil comer o beber en la calificación o el día de la carrera.

"Siempre hay presión. Sigo estando muy nervioso para la calificación, para las carreras, sigo igual de excitado e igual de nervioso", dijo.

"Apenas como nada los domingos. Me cuesta beber algo los domingos, por los nervios y la presión.

"Creo que se trata de convertirlo en algo positivo, ¿sabes? ¿Cómo no dejas que te afecte de mala manera, y cómo puedes utilizarlo en el buen sentido, para ayudarte a centrarte en las cosas correctas?

"Cuando entras en cualquier vuelta de clasificación, cuando tienes que salir y cumplir, siempre te dan mariposas, porque hay muchos nervios, mucha presión. Y si frenas un metro demasiado tarde, o giras en el momento equivocado o lo que sea, se acabó. Game over.

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto: Erik Junius

"Pero al mismo tiempo es una sensación increíble, que no creo que se pueda repetir en muchos otros deportes ni en muchas otras cosas. No estoy muy seguro, pero todavía me pongo nervioso y probablemente lo estaré siempre".

Norris dice que manejar sus nervios fue lo más difícil durante sus dos primeras temporadas en la F1, y cree que esas luchas le han ayudado a encontrar un mejor equilibrio entre estar sobreexcitado y ofrecer un rendimiento fiable.

"Como tuve muchos problemas con esto cuando empecé en la Fórmula 1, creo que he aprendido a manejarlo bastante bien", explica.

"Y eso también me ha ayudado incluso en la posición en la que estoy ahora, cuando quizás no estoy directamente en la lucha por el campeonato codo con codo con Max, pero sí lidiando con más preguntas y la presión de tener que rendir cada fin de semana".

"Pero creo que como he luchado bastante con eso en el pasado, siento que soy capaz de lidiar con ello de una manera mucho mejor ahora, y por lo tanto no tiene mucho efecto.

"Me siento cómodo con el hecho de que sólo tengo que salir y conducir y eso es todo lo que puedo hacer, realmente no pensar en estas cosas externas.

"En el lugar en el que estoy ahora, luchando por victorias y luchando en el campeonato, honestamente, me siento como si fuera otro fin de semana".