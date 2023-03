Norris encuentra aspectos positivos pese al desastre de McLaren

Cargar reproductor de audio

Norris sufrió un problema neumático en la unidad de potencia que lo obligó a realizar seis paradas en boxes y a retirarse en las últimas vueltas, mientras que su compañero de equipo, Oscar Piastri, abandonó previamente por un fallo eléctrico.

Sin embargo, Norris trató de ver lo positivo, señalando que habría puntuado de no haber tenido problemas.

El piloto británico salió 11º en una carrera en la que Valtteri Bottas ascendió de la 12ª a la octava posición, y Pierre Gasly remontó desde la 20ª y última plaza hasta la novena.

Preguntado por Motorsport.com sobre su papel a la hora de mantener el ánimo en el equipo, dijo: "Es muy importante. Es parte de mi trabajo. Supongo que ahora más que nunca. Pero no hay razón para que estén abatidos".

"Lo principal es que deberíamos haber sumado puntos, ese era nuestro objetivo hoy, con un coche que sabemos que no es tan competitivo".

"El equipo lo sabe, y si arreglamos el problema, deberíamos estar bien".

Lando Norris, McLaren MCL60, en boxes Foto: Steven Tee / Motorsport Images

Norris dice que el potencial para sumar puntos debería dar al equipo algo de esperanza de cara a la próxima carrera en Arabia Saudita mientras espera una actualización importante que está prevista para la cuarta carrera de la temporada en Azerbaiyán.

"Hoy podríamos haber abandonado ya después de tener el primer problema", dijo. "Después de saber que iba a tener que ir a boxes cada 10 vueltas, sabíamos que íbamos a estar fuera de carrera muy rápidamente".

"Aún así intentamos mantenernos el máximo tiempo posible, por eso sólo me retiré a falta de dos vueltas. Hemos puntuado en el pasado en Yeda. No hay ninguna razón por la que no deberíamos haber puntuado hoy, y esperemos que eso continúe en la próxima carrera".

"Somos optimistas, seguimos creyendo que podemos puntuar con el coche que tenemos, lo que nos hace ser aún más optimistas de cara a más adelante en la temporada. Y seguiremos intentándolo".

Preguntado por su posible estado de forma en la carrera de Arabia Saudita, dijo: "No tengo ni idea, para ser honesto. Creo que quizás un poco mejor. Creo que nos cuesta mucho ir a baja velocidad. Y hay menos de eso en Yeda. Yo digo eso, pero parece que siempre me equivoco. Así que podría ser lo contrario".

Y añadió: "No es tan malo como todo el mundo esperaba antes de la temporada, y no es tan malo como todo el mundo esperaba antes de los test y antes de la carrera".

"Pero como he dicho, hoy deberíamos haber sumado puntos. Así de sencillo. Eso es lo que intentaremos hacer la próxima vez".

