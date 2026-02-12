Norris se burla de Verstappen por sus quejas sobre los F1 2026: Se puede retirar
El piloto de McLaren no comparte las opiniones críticas de Verstappen sobre los coches de Fórmula 1 de 2026.
El actual campeón del mundo, Lando Norris, cree que los pilotos de Fórmula 1 no tienen mucho de qué quejarse tras las explosivas críticas de Max Verstappen sobre la nueva generación de coches.
Al expresar su opinión sobre la nueva normativa, que se basa en gran medida en la energía eléctrica y obliga a los pilotos y a los equipos a centrarse en la gestión de la energía, Verstappen afirmó que los nuevos coches "no son muy divertidos" y que parecen "más bien una Fórmula E con esteroides".
"Las reglas son las mismas para todos, así que hay que aceptarlas, [pero] como piloto puro, disfruto conduciendo a toda velocidad y, en este momento, no se puede conducir así", dijo el cuatro veces campeón del mundo, sugiriendo que las nuevas reglas no le ayudan precisamente a comprometerse con la F1 a largo plazo.
Cuando se le preguntó por los comentarios de Verstappen, Norris dijo que, en realidad, disfruta de los nuevos retos que plantean los coches de F1 de 2026 y que cree que los pilotos de F1, que cobran generosas remuneraciones, "no tienen nada de qué quejarse".
"Es muy divertido. Lo he disfrutado mucho", dijo Norris. "Así que, sí, si quiere retirarse, puede hacerlo. La Fórmula 1 cambia constantemente. A veces es un poco mejor conducir, otras veces no es tan bueno conducir.
Nos pagan una cantidad ridícula de dinero por conducir, así que al final no puedes quejarte. Cualquier piloto puede irse y buscar otra cosa que hacer. No es que él tenga que estar aquí, ni ningún otro piloto.
Es un reto, pero es un reto bueno y divertido para los ingenieros y para los pilotos. Hay que conducir de otra manera, entender y gestionar las cosas de otra manera, pero sigo conduciendo coches, viajando por el mundo y divirtiéndome mucho. Así que no hay nada de qué quejarse".
Norris señaló que los equipos mejorarán sus nuevos monoplazas a pasos agigantados en los próximos meses, por lo que no cree que el segundo día de las pruebas oficiales de pretemporada en Baréin sea un indicio perfecto de cómo rendirán estos coches a largo plazo.
"Sin duda, no parece tan rápido como en los últimos años, y desde luego no se maneja tan bien ni nada de eso", añadió Norris. "Estoy seguro de que si [Max] llegara y este fuera el coche de F1 con el que empezara a conducir, probablemente diría que es increíble. En comparación con los coches antiguos, no es tan bonito y agradable de conducir, pero sigue siendo bastante bueno.
"Aún es pronto para valorar una normativa que pretende reducir considerablemente la velocidad, pero si avanzamos rápidamente hasta el final de este año y nos adelantamos al próximo, para entonces iremos mucho más rápido.
"Cada uno puede tener su propia opinión, decir lo que quiera y decidir lo que quiera hacer. Nadie debería quejarse por eso ni enfadarse. Cada piloto tiene su propia opinión. A él no le gustó y a mí me gusta".
