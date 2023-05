Norris ve bien los cambios de personal en McLaren F1

Después de darse cuenta demasiado tarde de que estaba persiguiendo un concepto que daría lugar a un diseño de coche menos eficiente, las especificaciones de lanzamiento del MCL60 perjudicaron al equipo de Woking tanto en tiempo de vuelta como en su capacidad para adelantar a otros coches.

Mientras tanto, el equipo preparó un planteamiento de suelo modificado que vio la luz el pasado fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Entre bastidores, el nuevo jefe del equipo, Andrea Stella, recibió el mandato de revisar la estructura técnica, ya que el director técnico James Key dejó la escudería de Woking y su cometido se dividió en tres puestos distintos en medio de una oleada de contrataciones.

Aunque la reorganización llegó demasiado tarde para influir en las actualizaciones de McLaren en Bakú, se cree que acelerará la próxima ronda de mejoras que equivaldrán a una "especie de especificación B" antes del verano europeo, como la calificó Stella.

En Bakú, McLaren ya mostró alguna pequeña mejora, con Norris sumando dos puntos en novena posición y su compañero de equipo novato, Oscar Piastri, terminando justo fuera de los puntos en la 11º posición.

Aunque todavía lejos de sus objetivos, la actualización y la reestructuración han dado a Norris, que tiene contrato con McLaren hasta finales de 2025, más confianza en que el equipo está en el camino correcto.

"Definitivamente, los chicos y todo el mundo en la fábrica parecen más felices, más optimistas", dijo Norris. "Tengo aún más fe en términos de la nueva estructura y algunas de las nuevas personas que tenemos y cosas por el estilo".

"Todo el mundo está un poco más libre y dispuesto a probar cosas nuevas y dar pasos más grandes".

Lando Norris hopes McLaren can emerge from the shadows soon Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

El domingo pasado Norris estuvo atrapado en un tren de DRS detrás de Nico Hulkenberg, piloto de Haas, durante muchas vueltas, lo que dejó a la luz la persistente falta de velocidad punta de McLaren, con la salvedad de que la mayoría de los equipos encontraron difícil adelantar en Bakú.

"Es prácticamente imposible adelantar, especialmente con nuestra velocidad en línea recta y con lo corta que es ahora la zona de DRS en comparación con la del año pasado", explicó Norris.

"He hecho todo lo que he podido para intentar mantener el ritmo de los coches de delante. He gastado demasiado los neumáticos, porque no estamos al mismo nivel".

Y aunque hay más potencial que explotar de la mejora de McLaren en Bakú en circuitos más representativos, es la 'especificación B' de verano la que realmente entusiasma a Norris.

"No iba a ayudar mucho en las curvas de baja velocidad, así que si lo miras en términos de tiempo por vuelta, probablemente no nos ayudó demasiado aquí. Un poquito, pero no demasiado", añadió.

"Tal vez en Miami veamos mayores beneficios en algunas de las curvas de velocidad media. Pero eso es todo por ahora. Es un pequeño paso adelante, más una filosofía diferente con la que tener una línea de base".

"Tenemos cosas por venir que tienen buena pinta y definitivamente pasos más grandes que los que hemos dado este fin de semana".

Información adicional por Oleg Karpov