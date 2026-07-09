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Declaraciones
Fórmula 1 GP de Gran Bretaña

Norris admite que el cuarto puesto en Silverstone no refleja los problemas de McLaren en 2026

Aunque quedó cuarto en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 de 2026, Lando Norris no hizo un balance muy positivo de una carrera difícil al volante de un McLaren que lucha por ser competitivo.

Fabien Gaillard
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lance Stroll, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Christian Horner, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Goldie

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Jeremy Clarkson entra en el paddock.

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Mo Farah

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sir Brian May

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Dan Towriss, director general de TWG Motorsports, y Cassidy Towriss

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Flavio Briatore, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Ben Whittaker

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sir Brian May, el garaje de Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
George Russell, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Alex Greenwood, box del equipo Audi F1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Ben Whittaker, box del equipo Aston Martin de Fórmula 1

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Sam Claflin

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Max Verstappen, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Franco Colapinto, Alpine, Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Pierre Gasly, Alpine

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
George Russell, Mercedes; Arvid Lindblad, Racing Bulls

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lando Norris, McLaren

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George Russell, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Jeremy Clarkson, Alpine F1 Team

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Lando Norris, McLaren

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Max Verstappen, Red Bull Racing; Isack Hadjar, Red Bull Racing

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team, Carlos Sainz, Williams

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
Oscar Piastri, McLaren

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Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

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Isack Hadjar, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Sir Jackie Stewart

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Charles Leclerc, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

Las fotos del domingo del GP de Gran Bretaña de F1 2026 en Silverstone
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Un año después de su victoria en casa, en el camino hacia su primer título mundial, Lando Norris no vivió el mismo Gran Premio de Gran Bretaña en 2026, ni mucho menos, a pesar de las impresionantes gradas amarillas fluorescentes que se volcaron con él en la curva de Stowe.

El vigente campeón tuvo que volver a , luchar con un McLaren decididamente difícil de entender y de controlar.

Conseguir el tercer puesto en la carrera sprint del sábado y el cuarto el domingo es, en estas condiciones, un resultado más que halagador, aunque hubo que contar —durante la carrera— con los problemas de última hora que sufrieron Kimi Antonelli, Max Verstappen y el incidente en la salida que dejó a su compañero de equipo, Oscar Piastri, fuera de la lucha por los puntos.

Al ser preguntado por la carrera ante la prensa internacional, entre la que se encontraba Motorsport.com, Norris no ocultó que, al fin y al cabo, no había mucho de positivo que destacar a pesar de ese cuarto puesto, que incluso podría haberse convertido en un podio si Lewis Hamilton hubiera recibido una sanción por no reducir la velocidad en una zona bajo bandera amarilla.

"No es un coche agradable de pilotar. Quizá sea uno de los coches más difíciles que he pilotado nunca en la F1.

"¿Aparte del resultado? Es bastante sorprendente. Sinceramente, no sé cómo hemos conseguido terminar cuartos hoy", declaró Norris. "Hoy, la fiabilidad juega un papel esencial. No sé qué les ha pasado a Kimi y a Max". 

"Lo fundamental es, sencillamente, no cometer errores y ser fiable. Hoy lo hemos conseguido en ese aspecto, pero el ritmo ha sido bastante mediocre"

"No es agradable, no es un coche agradable de pilotar. Quizá sea uno de los coches más difíciles que he pilotado nunca en Fórmula 1. Hay muchas cosas que debemos mejorar". 

Cuando se le preguntó si eso podría estar relacionado con las condiciones de la pista en Silverstone, el británico respondió :  "No, hemos sido lentos todo el año, y seguimos siéndolo". 

Mencionar el caso de Miami, con su victoria en la carrera sprint y su lucha por el triunfo al día siguiente, no basta para que Norris cambie de opinión: "Sí, no sé por qué. Supongo que los demás no hicieron un buen trabajo [en Florida]. Habría sido imposible que pudiéramos haber quedado segundos en Miami con un coche como el de hoy". 

"Los demás equipos han introducido numerosas mejoras y actualizaciones desde entonces, a diferencia de nosotros. Nada nos ha aportado tanto rendimiento. No sé, el coche era sencillamente imposible de conducir, sinceramente". 

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