Norris: "¿Checo Pérez fue el piloto del día? ¡Qué diablos!"

Sergio Pérez inició desde la novena posición en un circuito de Hungaroring que es históricamente reconocido como un escenario donde es difícil adelantar a otros coches, pero el piloto mexicano se las ingenió con las bondades del Red Bull RB19, una conducción agresiva y el uso del DRS para recuperar terreno durante la carrera.

Fue tan así que Pérez finalizó en la tercera posición para subir por primera vez al podio en el Gran Premio de Hungría, una cita donde hasta ahora su mejor resultado había sido un quinto puesto el año pasado.

La actuación del piloto de Guadalajara le valió elogios por parte de Christian Horner, jefe de Red Bull, quien dijo que estuvo "en llamas", y también de los aficionados de la Fórmula 1, quienes lo votaron como el piloto del día.

Sin embargo, Norris, quien llegó en segundo lugar con su McLaren para cosechar su segundo podio consecutivo de la temporada, cuestionó que Pérez haya sido premiado de esa manera.

"¿Fue el Piloto del Día? ¡Qué diablos!", lanzó Norris en tono de queja sobre "Checo" Pérez durante una entrevista con Sky Sports F1 al final de la carrera. La periodista del canal británico que le estaba haciendo la nota le dijo que debía trabajar más duro, a lo que el hombre de McLaren retrucó con una sonrisa: "Necesito un coche más rápido".

Lando Norris logró en Hungría su segundo podio consecutivo en la temporada 2023. Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris fue preguntado en la misma charla si había estado preocupado por perder el segundo puesto a manos de "Checo" Pérez en la parte final de la carrera, a lo que respondió: "Lo estaba. Hubo un momento en que me dijeron que 'Checo' había hecho (una vuelta de) 1m22s3 y yo 1m23s2 y pensé: 'ok, game over'. Pero luego llegó el tráfico, que me hizo la vida difícil pero con los neumáticos medios la degradación fue difícil hoy. Parecían aguantar bien y luego caían y luego regresaban".

"Los stints iban variando y hacia el final de la carrera los neumáticos volvieron (a funcionar) y pude mantener la diferencia con 'Checo'", agregó.

El piloto británico reconoció que la posición de Pérez fue algo que tuvo en mente durante todo el desarrollo del gran premio.

"Fue estresante. Incluso a mitad de la carrera pensé que debía relajarme un poco, pero en mi cabeza sabía que Pérez en el Red Bull está en un coche tan rápido. Veía que Max (Verstappen) estaba a 27 segundos. Mucho de esto es la degradación (de los neumáticos). No es que necesariamente sean más veloces a una vuelta, sino que es la degradación".

"Entonces siempre tenía en la cabeza que debía asegurarme de estar bien al final de los stints porque en caso que (Pérez) me alcance, tengo que poder correr y luchar. Es un desafío saber cuándo empujar, cuándo cuidar y todas esas cosas. Pero hicimos un buen trabajo, hicimos lo que teníamos que hacer tanto el equipo como yo. Es otro podio, otro trofeo, muchos puntos. Es un día exitoso", finalizó.

