Norris: el déficit de McLaren en Bakú es un “puñal en el corazón”
Fue un jueves para olvidar para Norris, ya que McLaren tuvo problemas y le faltó ritmo en los entrenamientos
Lando Norris ha descrito la falta de rendimiento de McLaren en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 como "un pequeño puñal en el corazón".
Norris fue un discreto 14º en la primera sesión de entrenamientos del jueves, 1,6 s más lento que la referencia de George Russell, aunque su compañero de equipo Oscar Piastri quedó a solo un segundo. Su déficit fue de 1,5 s cuando terminó sexto en la FP2, con Red Bull y Ferrari sustancialmente más cerca de Mercedes —a 0,8 s y 1,1 s respectivamente—, pero Norris sí abortó un intento más rápido.
El pobre ritmo de McLaren se vio agravado por varios problemas técnicos, incluidos daños peculiares en ambos fondos en la FP1.
"Estamos a años luz", comentó Norris al final del día. "Quiero decir, estamos ahí arriba, digamos, en términos relativos. Estamos en una posición en la que esperamos estar, pero como a 1,5 segundos del ritmo, así que bastante mal".
Preguntado por si había alguna brecha que McLaren pudiera llegar a cerrar, el británico dijo: "No tengo ni idea, así que veremos qué trabajo podemos hacer esta noche. El coche no se siente tan mal. Es un pequeño puñal en el corazón cuando ves lo lejos que estás".
Lando Norris, McLaren
Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images
En cuanto a sus sensaciones al volante del MCL40, Norris insistió en que lo único que realmente importaba era el rendimiento puro.
"Realmente no me importa cuánta confianza tenga en el coche", dijo. "Solo me importa el ritmo, y no somos muy rápidos. Así que no me importa, conduzco el coche que me den. Solo quiero que sea rápido, y no es muy rápido por el momento, pero veremos qué podemos cambiar para mañana".
Bakú ha sido históricamente uno de los peores circuitos de Norris, ya que el piloto con 49 podios nunca ha logrado terminar entre los tres primeros en Azerbaiyán, y claramente parte en desventaja para poner fin a esa racha este fin de semana.
Comparte o guarda esta historia
"En tres años y medio en F1, Piastri solo fue increíble medio año", dice Palmer
Por qué Lando Norris duda de sus posibilidades de ganar en Bakú
McLaren publica un vídeo con imágenes entre bastidores de la prueba de Norris en el WEC
En detalle: las actualizaciones de McLaren y Audi para el GP de Azerbaiyán de F1
Oscar Piastri: Mi progreso con el McLaren de 2026 "no es lineal"
Bakú supone otra prueba; McLaren estrena un nuevo paquete y vuelve el alerón abatible
Últimas noticias
Lo que aprendimos de las prácticas del jueves en el GP de Azerbaiyán de F1 2026
Aston Martin y Honda pasan vergüenza en Bakú: menos velocidad punta que los F2
Para Mercedes, Bakú es un reflejo de la temporada: hay velocidad, pero también fragilidad
Jamie Chadwick se suma a una lista exclusiva tras probar un Williams de F1
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados