Norris: el déficit de McLaren en Bakú es un “puñal en el corazón”

Lando Norris ha descrito la falta de rendimiento de McLaren en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 como "un pequeño puñal en el corazón".

Norris fue un discreto 14º en la primera sesión de entrenamientos del jueves, 1,6 s más lento que la referencia de George Russell, aunque su compañero de equipo Oscar Piastri quedó a solo un segundo. Su déficit fue de 1,5 s cuando terminó sexto en la FP2, con Red Bull y Ferrari sustancialmente más cerca de Mercedes —a 0,8 s y 1,1 s respectivamente—, pero Norris sí abortó un intento más rápido.

El pobre ritmo de McLaren se vio agravado por varios problemas técnicos, incluidos daños peculiares en ambos fondos en la FP1.

"Estamos a años luz", comentó Norris al final del día. "Quiero decir, estamos ahí arriba, digamos, en términos relativos. Estamos en una posición en la que esperamos estar, pero como a 1,5 segundos del ritmo, así que bastante mal".

Preguntado por si había alguna brecha que McLaren pudiera llegar a cerrar, el británico dijo: "No tengo ni idea, así que veremos qué trabajo podemos hacer esta noche. El coche no se siente tan mal. Es un pequeño puñal en el corazón cuando ves lo lejos que estás".

Lando Norris, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

En cuanto a sus sensaciones al volante del MCL40, Norris insistió en que lo único que realmente importaba era el rendimiento puro.

"Realmente no me importa cuánta confianza tenga en el coche", dijo. "Solo me importa el ritmo, y no somos muy rápidos. Así que no me importa, conduzco el coche que me den. Solo quiero que sea rápido, y no es muy rápido por el momento, pero veremos qué podemos cambiar para mañana".

Bakú ha sido históricamente uno de los peores circuitos de Norris, ya que el piloto con 49 podios nunca ha logrado terminar entre los tres primeros en Azerbaiyán, y claramente parte en desventaja para poner fin a esa racha este fin de semana.