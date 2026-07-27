La victoria en Hungría demuestra que Norris está rindiendo mejor que en su año de campeón de F1

Lando Norris cree que su pilotaje ha mejorado significativamente en la campaña 2026 de Formula 1, aunque es poco probable que defienda su campeonato del mundo.

El piloto de McLaren consiguió la corona el año pasado al vencer a su compañero de equipo Oscar Piastri y al entonces vigente campeón Max Verstappen, que intentó una remontada tardía para lograr un quinto título.

Pero el hecho de que Verstappen estuviera en la pelea el último día pese a su complicado Red Bull al inicio de 2025 demostró que ninguno de los pilotos de McLaren maximizó el dominante paquete MCL39.

Sin embargo, cumplir con el objetivo era lo único que importaba, especialmente porque el cambio de reglamento de 2026 ha reseteado el orden competitivo, con Mercedes y Ferrari como los más rápidos por delante de McLaren, tercero.

Así que, considerando que Norris es quinto en la campeonato tras su victoria en el Gran Premio de Hungría el domingo, la primera de la temporada, demuestra que el piloto de 26 años ha sacado hasta ahora el máximo partido de su MCL40.

Eso se debe especialmente a que Hungría fue el británico en su mejor versión, ganando por 15 segundos desde la pole para sobreponerse a una mala primera vuelta en la que cayó por detrás de Piastri, pero aun así luego mostró su autoridad.

Lando Norris, McLaren Photo by: Clive Mason / Getty Images

Norris estuvo constantemente a la estela de su compañero, instando sin éxito a McLaren a priorizarlo en la estrategia debido a la clara ventaja de ritmo, antes de finalmente adelantarlo durante la ventana de paradas entre las vueltas 34 y 39.

Una vez que recuperó el liderato, el vigente campeón construyó rápidamente un colchón de más de 10 segundos e incluso le dijeron que bajara el ritmo para ahorrar neumáticos, mientras que Piastri acabó retirándose por un problema de caja de cambios.

"Hoy probablemente diría que estuvo entre una de mis mejores actuaciones en términos de extraer rendimiento del coche, estando tan cerca del límite en cada vuelta", dijo Norris, que está a 91 puntos del líder del campeonato Kimi Antonelli.

"Tan cerca que el equipo tuvo que pedirme que afloje un poco. Aunque me duele un poco decirlo, porque no significa que simplemente ganes, pero siento que estoy haciendo un mejor trabajo este año que el año pasado.

"Lo he hecho desde hace un tiempo y lo he dicho desde hace tiempo. Simplemente no significa que ganes las carreras, así que hoy, cuando teníamos un coche, cuando dije que creo que mi rendimiento está entre mis mejores, hoy lo demostró exactamente.

"Pude salir y ganar de forma muy convincente y estar en la pole con un buen coche. Así que sí, estoy haciendo un mejor trabajo y eso se debe simplemente a trabajar [en] muchas áreas diferentes.

"Algunas fuera de la pista, con mi equipo, y algunas aquí en la pista también. Así que, simplemente trabajar en tantas áreas como sea posible; muchas pequeñas diferencias se suman y hoy se ve el resultado".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Lando Norris, McLaren Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El resultado llegó después de que Norris hiciera exactamente esa afirmación de cara al fin de semana y, aunque levantó algunas cejas, el piloto de McLaren cumplió su palabra con una seguridad propia de un campeón del mundo.

"Cuando tengo un buen coche como hoy, siento que alguien va a batirme", añadió.

El jefe de Norris, Andrea Stella, también ha notado estas mejoras, particularmente porque después de 11 rondas el año pasado Piastri tenía una ventaja de 15 puntos antes de la remontada del británico.

"Me ha impresionado bastante Lando por la forma en que ha reaccionado al primer tercio de la temporada pasada", dijo Stella.

"Hubo altibajos, hubo algunas dificultades, hubo claros puntos de aprendizaje que revisar y de los que aprender, y él aceptó el reto de hacerlo. Así que trabajó en sí mismo, en primera persona, con el grupo de ingenieros a su alrededor, todo el entorno; fue un gran trabajo de desarrollo desde un punto de vista personal y de pilotaje.

"Así que creo que lo que vemos aquí es simplemente la continuación de esta trayectoria; Lando tiene mucha más confianza. Creo que es mucho más consciente de las herramientas que tiene en su pilotaje, de cómo desplegar esas herramientas, y creo que también está, permítanme decirlo, más en control de sus emociones.

"Hoy, cuando estaba detrás de Oscar, dijo un par de veces que tenía ritmo de sobra, pero no se frustró en exceso, y el hecho de que no estuviera demasiado frustrado creo que le permitió usar el ritmo en el momento adecuado y llevarlo a la victoria.

"Así que creo que hemos visto una gran trayectoria de desarrollo para Lando".

Información adicional de Stuart Codling

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