Norris no quiere ni pensar en lo que puede pasar con Verstappen

Tres décimas y media. Esa es la disparatada cifra con la que Lando Norris consiguió batir al primero de sus rivales, Max Verstappen, segundo pero nunca realmente en disposición de hacerse con la pole position para el Gran Premio de Países Bajos de 2024.

Norris ya había demostrado estar en gran forma este fin de semana en los entrenamientos y en la Q1 y la Q2 de la clasificación, al igual que McLaren en general, pero la diferencia que infligió a sus rivales fueron una señal importante para un piloto que está desesperado por vengarse después de haber desperdiciado tantas oportunidades de volver a ganar esta temporada.

"Es un gran día", dijo Norris una vez que salió de su MCL36 después de la clasificación. "Es bonito volver de vacaciones y firmar una pole. Sí, tengo que decir que la vuelta ha sido bastante buena, la clasificación ha ido como la seda y he conseguido dar algunas vueltas buenas. Sobre todo la última, la de la Q3, que es lo más importante. Estoy contento con el trabajo del equipo y con cómo ha ido hoy".

Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

"La verdad es que las cosas han sido más difíciles de lo que podía parecer. Yo también me quejé, porque la vuelta aquí es compleja. Nunca sabes cuáles son los límites, hasta dónde puedes empujar, qué esperar. Pero ese es nuestro trabajo. Me siento cómodo, el coche ha funcionado fantásticamente. Hemos traído algunas actualizaciones, hacía tiempo que no las traíamos, y todo va muy bien. Le doy las gracias al equipo".

La clasificación premió a Norris, pero mañana tendrá que salir desde la pole con Verstappen a su lado. Norris sabe que tendrá que verse las caras con el piloto local y líder del campeonato, que ejercerá una intensa presión en el arranque, pero de momento no quiere pensar en ello.

"Sobre la salida de mañana no quiero hablar. Estoy seguro de que será difícil, Max ha sido muy rápido todo el fin de semana. Hoy le hemos ganado, pero mañana saldrá segundo, seguro que apretará y nos presionará toda la carrera. También porque corre en casa. Pero lo espero con impaciencia", finalizó.

Hay que recordar que ambos colisionaron este año mientras batallaban por la victoria en el Gran Premio de Austria, un incidente que le valió una sanción a Verstappen.