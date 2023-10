Norris asume la culpa por quedar eliminado en la Q1 de México F1

El piloto de McLaren se perfilaba como uno de los grandes aspirantes a las primeras posiciones en la clasificación del Gran Premio de la Ciudad de México, después de mostrar un muy buen rendimiento en los entrenamientos del viernes.

Pero todo se torció al inicio de la sesión cuando su primera salida a pista con neumáticos medios fue abortada tras una instrucción desde el muro de pits.

Eso lo dejó debiendo ir por todo en su último esfuerzo, en el que no habría margen de error gracias a lo compacto que se ha mostrado todo el pelotón este fin de semana.

Pero después de perder algo de tiempo al encontrarse con el Aston Martin de FernandoAlonso en la curva 1, Norris perdió su vuelta al no conseguir un buen control de su monoplaza.

Y aunque no estaba seguro de por qué su vuelta de apertura había sido cancelada, dijo que asumía toda la responsabilidad por no haber cumplido cuando importaba en esa crítica última salida de la Q1.

"Por alguna razón me dijeron que fuera a los boxes, pero el ritmo era bueno", dijo Norris a Sky. "Obviamente algo no iba bien, pero no era un problema".

"Simplemente cometí algunos errores en la única vuelta que tuve. Obviamente hubo una amarilla al final por parte de Fernando".

"Así que sí, esa única oportunidad, esa única vuelta que me dieron, no la hice bien. Salió mal y eso fue todo".

Foto: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60

Norris explicó que no había habido ninguna discusión con el equipo sobre por qué fue llamado a boxes antes del final de su primera tanda, pero tenía claro que incluso con eso debería haber pasado.

"Entramos y salimos directamente", dijo sobre los momentos que pasó sentado en el garaje antes de esa última tanda.

"Hablaremos de ello después, pero tenía una vuelta y no la hice. Así que es culpa mía".

La salida de Norris de la Q1 lo deja provisionalmente 18º en la parrilla, gracias a que Logan Sargeant ha perdido su tiempo de vuelta por los límites de la pista, además de que Yuki Tsunoda saldrá desde la parte trasera de la parrilla por un cambio de motor.

