Norris entiende por qué Ricciardo la pasa mal con el McLaren

Cargar reproductor de audio

Ricciardo ha tenido una difícil temporada 2022 hasta ahora, y sólo ha llegado al top 10 en dos ocasiones para sumar 15 puntos en 10 carreras, mientras que Norris ha registrado 58.

Norris admite que el coche tiene características que dificultan su conducción y requieren una técnica especial.

"Puedo entender en algunos puntos", dijo Norris cuando se le preguntó si podía relacionarse con los problemas de Ricciardo. "Porque sí siento que es un coche difícil de conducir, nuestro coche".

"Creo que nuestras características, que también hemos tenido en los últimos años, e incluso Carlos (Sainz) lo dijo, son bastante específicas y únicas".

"Así que algunos de los estilos de conducción que necesitas no son los que creces aprendiendo, y por lo tanto tienes que adaptarte bastante".

"El año pasado, diría que tuvimos más de eso, y entonces no es fácil adaptarse, como mantener el freno en algunos tipos de curvas en las que no sientes que quieres mantener el freno, y luego hacer lo contrario en otras curvas".

"No es algo obvio sobre cómo conducir el coche en cada curva".

Norris insistió en que no le ha sido fácil adaptarse al coche, a pesar de que lleva más tiempo en McLaren".

"Es lo mismo para mí", dijo. "Especialmente con este año, el coche es muy diferente. Y algunas de las características que teníamos el año pasado han desaparecido, y hemos introducido otras características. Y he tenido que cambiar mi estilo de conducción".

"Así que al mismo tiempo también he tenido que adaptarme a él. No es sólo porque he estado con McLaren durante cuatro años que conozco este coche al máximo, yo luché al principio de la temporada probablemente con mi estilo de conducción un poco más de lo que Daniel luchó inicialmente, en las primeras pruebas, y siento que tuve que adaptarme bastante".

"Así que entiendo ciertas partes (de los problemas de Ricciardo)".

Lando Norris, McLaren Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Norris dijo que está feliz de ayudar al australiano si puede.

"Miramos los datos del otro todo el tiempo. Nos hacemos preguntas todo el tiempo. No es algo que uno quiera hacer nunca, digamos, hacer preguntas a otra persona. Pero nos ayudamos mutuamente todo lo que podemos".

"Todavía hay muchas cosas que hace bien, y que todavía aprendo de él y utilizo de mi parte y de mi conducción y puesta a punto y cosas así".

"Pero estoy contento si tiene preguntas que hacerme si quiere saber cómo me siento en el coche y demás. Pero al mismo tiempo algunas de mis sensaciones no se traducen en las suyas. Y la forma de conducir los coches también es ligeramente diferente".

"A mí no me importa tanta inestabilidad del coche y empujo más la parte delantera, y él prefiere uno que sea un poco más estable, y quizás con un poco más de subvirancia".

"No es tan fácil como decir simplemente hago esto, hago aquello. Tampoco es fácil decir lo que yo hago, o viceversa, él diciendo lo que hace y yo saliendo a hacer exactamente eso. Pero no hay mal que por bien no venga, nos ayudamos mutuamente todo lo que podemos".