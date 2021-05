Norris le escribió a Sainz diciéndole que puede ganar Mónaco

El piloto británico de McLaren, ex compañero de Carlos Sainz, reconoció tras las dos primeras sesiones de entrenamientos libres del GP de Mónaco 2021 de Fórmula 1 que el ritmo mostrado por Ferrari este jueves es para tenerles en cuenta.

Los dos monoplazas rojos lideraron la FP2 con casi cuatro décimas de ventaja sobre Lewis Hamilton y su Mercedes. Todo ello, después de que Charles Leclerc sufriera un problema con la caja de cambios en la FP1 y Sainz fuera segundo en la primera sesión entre ambos Red Bull.

En cambio, los McLaren –que estrenan una preciosa decoración de Gulf este fin de semana– se mostraron un paso por detrás, y Norris no pasó de la sexta posición, a más de seis décimas de Leclerc por la tarde. Ricciardo, por su parte, se quedó a 1,573, en 15º lugar.

"Mónaco no es una pista donde sea fácil controlar y acelerar. Me he sentido cómodo en el coche desde la primera sesión de entrenamientos. Normalmente es un poco extraño cuando llegas aquí con los muros, los baches, la forma de la pista y esas cosas. Es difícil recuperar la confianza, pero en la primera vuelta me he sentido bastante cómodo en el coche, y he frenado bien, lo que es importante aquí, así que me siento bien", comentó en los micrófonos de Sky Sports el inglés.

"No estamos a kilómetros de distancia. Creo que estamos a una distancia realista de los que nos preceden. Pero sí, el coche es bueno. Y tenemos algunas cosas que mejorar para mañana. Así que tengo bastantes esperanzas".

Pero cuando se le preguntó por la velocidad que ha demostrado Ferrari en ambas sesiones, Norris dejó claro que los ve como rivales de Mercedes y Red Bull este fin de semana en las calles de Montecarlo.

"¿Si me esperaba ese ritmo después de España? Sí, sí, por supuesto. Fueron muy rápidos en la última chicane y siempre hay curvas que sabes que son como Mónaco y cosas así", reconoció.

"Y le envié un mensaje a Carlos antes del fin de semana diciéndole que creo que tiene una buena oportunidad de ganar, así que ya veremos. Creo que por nuestra parte se esperaba, quizás no desde fuera o desde los espectadores, pero sabemos dónde son rápidos y dónde no, y esta pista les va muy bien, así que no es una sorpresa".

"Y si miramos a otras pistas que vendrán, estoy seguro de que podemos plantarles batalla, pero van muy fuerte ahora, así que no es lo ideal para nosotros. Estamos haciendo todo lo posible".

Las mejores fotos del renovado McLaren F1 en Mónaco

