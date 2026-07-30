Norris está "mucho más confiado" que durante 2025, asegura Stella

El jefe del equipo de F1 McLaren, Andrea Stella, cree que Norris haya superado su bajón inicial de 2025 lo ha convertido en un piloto "mucho más confiado", ya que el vigente campeón del mundo tuvo un sólido comienzo en 2026.

El año pasado, Norris admitió abiertamente que a veces le faltaba la máxima confianza en sí mismo, y conquistar su primer campeonato del mundo en la final de la temporada del año pasado en Abu Dhabi fue la prueba definitiva que necesitaba de que tiene lo necesario para competir en lo más alto.

Ese aumento de confianza parece haberse trasladado a 2026. Norris ha estado por delante de su compañero de equipo Oscar Piastri hasta ahora, una inversión de la primera mitad de 2025. El MCL40 mejorado de McLaren lo puso en posición de demostrarlo el pasado fin de semana en el Gran Premio de Hungría, con Norris ganando la carrera del Hungaroring desde la pole.

"Siento que estoy haciendo un mejor trabajo este año que el año pasado", dijo Norris tras su triunfo en Budapest, el primero para McLaren en 2026 mientras persigue a Mercedes. "Lo he sentido desde hace un tiempo. Simplemente no significa que ganes las carreras, así que hoy, cuando tuvimos un coche, demostré exactamente eso.

"Podía salir y ganar de forma muy convincente y estar en la pole con un buen coche. Así que estoy haciendo un mejor trabajo y eso se debe simplemente a trabajar [en] muchas áreas diferentes. Algunas lejos de la pista, con mi equipo, y otras aquí en la pista también. Muchas pequeñas diferencias se suman, y hoy se ve el resultado."

Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

El jefe del equipo, Stella, dijo que también había notado una trayectoria ascendente en las actuaciones de Norris, y cree que la clave de su estado de forma es la manera en que el británico respondió a sus dificultades durante la primera parte de la campaña de 2025, cuando tuvo que profundizar tanto técnica como mentalmente para adaptar su estilo de pilotaje al McLaren de 2025.

"Me ha impresionado bastante Lando por la forma en que reaccionó al primer tercio de la temporada pasada", dijo Stella. "Hubo altibajos, hubo algunas dificultades, hubo puntos de aprendizaje claros que revisar y de los que aprender, y aceptó el desafío. Trabajó en sí mismo, en primera persona, el grupo de ingenieros a su alrededor, todo el entorno; fue un gran trabajo de desarrollo desde un punto de vista personal y de pilotaje.

"Lo que vemos aquí es simplemente la continuación de esta trayectoria; Lando está mucho más seguro, creo que es mucho más consciente de las herramientas que tiene en su pilotaje y de cómo desplegar esas herramientas."

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Stella considera que Piastri está pasando ahora por un proceso similar mientras intenta compenetrarse con el coche de 2026. La última vez que Piastri derrotó a Norris en clasificación fue en el Gran Premio de Mónaco de principios de junio, con el vigente campeón del mundo liderando su duelo interno 11-4, incluida la clasificación sprint.

"Hemos visto una gran trayectoria de desarrollo para Lando, y honestamente esto es lo mismo con Oscar también", añadió el italiano. "Oscar todavía se está adaptando a estos coches de 2026 de bajo agarre, y hay una oportunidad ahí para encontrar algo de ritmo. Se está haciendo un gran trabajo entre Oscar, su equipo de ingeniería y su equipo más amplio, así que creo que veremos a un Oscar muy fuerte en la segunda parte de la temporada."