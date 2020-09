Norris califica de "estúpida" la regla de pits en bandera roja

Lando Norris se ubicó en el tercer lugar durante la mayor parte de la primera mitad de la carrera en Monza, detrás Lewis Hamilton y Carlos Sainz.

Sin embargo, para el reinicio de la carrera tras la bandera roja provocada por el accidente de Charles Leclerc, se encontró detrás de Pierre Gasly y Antonio Giovinazzi, que habían entrado en boxes antes que el resto del pelotón, además de Lance Stroll, que no se había detenido.

Stroll pudo aprovechar la regla que permite a los pilotos cambiar neumáticos bajo una bandera roja, y eso significaba que no tendría que detenerse en condiciones de bandera verde.

Norris pasó el resto de la carrera persiguiendo al Racing Point del canadiense antes de cruzar la meta y finalizar cuarto.

"La única razón por la que creo que no estuve hoy en el podio fue porque Stroll se benefició de una parada en boxes gratuita, lo cual es una regla un poco estúpida porque la obtienen gratis y sin merecimiento”, dijo el piloto de McLaren a Sky F1.

"Creo que eso debería eliminarse. En esta carrera tuvimos los dos ejemplos, por un lado a Gasly, quien entró a los pits antes y que estaba adelante con la bandera roja. Eso fue justo y no puedes hacer nada sobre ello”.

“Pero alguien que simplemente no se ha detenido, solo ganó 24 segundos sin hacer nada. Aún debería tener que haber entrado a boxes, es su culpa que no se haya detenido en ese momento de la carrera. Puedes tener suerte haciendo lo que hizo Pierre".

"Pero el de no tener que ir a los pits y cumplir con la parada de boxes obligatoria, que en realidad no hicieron, eso es algo que no creo sea correcto”.

El jefe del equipo McLaren, Andreas Seidl, dijo que aceptaba la regla y señaló que los equipos la conocían bien.

"No veo ningún problema en como son las regulaciones", dijo cuando Motorsport.com le preguntó. "Trabajamos todos juntos, como equipos, junto con la FIA para llegar al punto en el que estamos ahora”.

"Entiendo las emociones de Lando en ese momento, pero también habrá momentos en los que juegue más en nuestro favor. Entonces, el reglamento es lo que es, todos lo conocemos, todos votamos por este reglamento, entonces no hay razón para quejarse”.

Cuando se le preguntó si discutiría la regla con Norris, agregó: "No creo que haya mucho que hablar o explicar. Eso es emoción durante una carrera que también es fantástico ver”.

"Estos muchachos son los héroes del deporte, lo dan todo cuando están en estos autos, luchan por cada décima, y si luego algo te golpea, en ese momento crees que no es lo más justo. En este deporte, obviamente ves una reacción emocional. Pero estoy seguro de que ahora está bien de nuevo”.

El director de carrera de la FIA, Michael Masi, dijo que estaba dispuesto a revisar el reglamento.

"Según tengo entendido, el reglamento referente a la suspensión de una carrera ha estado así durante bastante tiempo", dijo.

"Afortunadamente no es algo que ocurra con tanta frecuencia, y si hay elementos del reglamento que deben revisarse lo haremos en un grupo de trabajo deportivo con todos los directores deportivos de los equipos”.

"Nada cambiará durante el resto de 2020, pero tendremos una discusión sobre lo que sucederá en el futuro, aprenderemos de ello y veremos si hay algo que se pueda mejorar".