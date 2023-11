Norris no culpa al circuito de Las Vegas por su accidente

El piloto de McLaren sufrió un fuerte accidente en la tercera vuelta de la carrera cuando su coche se descontroló en la curva 11 a izquierdas.

Tras la carrera, su jefe de equipo, Andrea Stella, hizo hincapié en un bache que había en ese punto de la pista, sugiriendo que había que aplanarlo el año que viene.

Sin embargo, Norris, que habló este jueves en Abu Dhabi por primera vez desde el accidente, sugirió que su salida de pista se debió a una tormenta perfecta de factores, entre ellos el bache.

"Fue una combinación de cosas", dijo cuando se le preguntó por la causa. "La más obvia es que hay un bache bastante grande. Además, los neumáticos estaban fríos, por lo que la altura de pilotaje es inferior a la habitual".

"La primera vez que sigues a muchos coches por todo esto, tienes incluso menos carga aerodinámica de la que ya tienes. Y luego un par de otras pequeñas cosas en el fondo que hicieron que este bache tuviera un efecto mayor de lo que normalmente tiene".

"Creo que de alguna manera debo haberlo tomado en un ángulo peor de lo normal. Siempre supe que había un bache ahí".

"Pero por alguna razón, los efectos en esta vuelta parecían mucho mayores que antes. Así que tuve un poco de mala suerte".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Lando Norris, McLaren

Cuando se le preguntó si la pista debería cambiarse, Norris restó importancia a la sugerencia.

"Como he dicho, fue una combinación de cosas", señaló. "Así que si todas esas cosas vuelvan a suceder y causan esto, es bastante raro. Probablemente, si ahora intentara conducir todo igual, no es garantía de que volviera a ocurrir".

"Así que si estuviera 30 centímetros a la derecha o a la izquierda, tal vez sería diferente. Si hubiera un coche menos delante de mí habría sido diferente. Si hubiera tocado la batería un poco antes, habría sido diferente. Hay tantas circunstancias diferentes".

"Creo que la pista está bien. No es la mejor pista en la que he pilotado, si sólo tuviera más agarre. Creo que el asfalto lo hizo mucho peor de lo que cualquier piloto hubiera querido".

Norris insistió en que incluso inmediatamente después del accidente se sintió bien, a pesar de haber sido trasladado a un hospital local para ser revisado.

"Sinceramente, nunca estuve mal", dijo. "Sólo querían hacerme muchas revisiones, parece que es la nueva norma hoy en día. Pero yo estaba bien".

"Estaba sin aliento, eso fue probablemente lo que escucharon en la radio y demás cuando tuve el impacto, inspiré o expiré en el momento equivocado, y me tomó un poco desprevenido".

"Sucedió bastante rápido. Aún así fue un impacto decente. Pero estaba bien, nunca tuve problemas. Estaba más frustrado por haberme quedado fuera de carrera en Las Vegas tan pronto. Fue una pena. Pero estaba bien".

"Desde entonces me han aconsejado que me relaje unos días. Pero yo estaba bien, ya que más o menos salté del coche, un poco agitado al principio, pero sólo porque me tomó por sorpresa lo que pasó, Pero entonces todo bien después de eso ".

Foto de: Jake Grant / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60

Norris admitió que se dio cuenta de que había desperdiciado una oportunidad después de ver el ritmo que tuvo en carrera su compañero de equipo, Oscar Piastri.

El australiano llegó a rodar tercero, pero finalmente terminó 10º tras tener que hacer una parada tardía bajo bandera verde, lo que al menos le ayudó a conseguir la vuelta rápida.

"Sí, por supuesto", dijo cuando se le preguntó si se había quedado frustrado. "Estaba mirando, intenté verlo todo lo que pude desde el hospital, incluso en el helicóptero cuando salía ¡estaba como intentando verlo todo!"

"Así que, desafortunado. Pareció una carrera divertida. La curva 1 fue bastante caótica. Mucha gente se descuidó un poco, pero por lo demás pareció una carrera divertida. Y Oscar tuvo buen ritmo. Así que fue una pena perdérmelo".

"Pero pasa de vez en cuando, los accidentes. Creo que he sido uno de los mejores pilotos en términos de evitar cosas, incluso en los últimos cinco años. Diría que uno de mis puntos fuertes es mantenerme alejado de los problemas la mayor parte del tiempo".

"No fue un error por descuido, no bloqueé y choqué contra alguien, fue un momento de mala suerte. Así que sí, una pena, pero es mi primer accidente desde Spa 2021".

