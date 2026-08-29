Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Fórmula 1 GP de Países Bajos

Un detalle de la extensión de contrato de Norris con McLaren sorprende a los aficionados de la F1

Lando Norris ha extendido su contrato con McLaren hasta al menos 2030, y los fans elogian el acuerdo.

Lydia Mee
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Un detalle principal de la extensión de contrato de Lando Norris con McLaren ha llamado la atención de los aficionados de la Fórmula 1, que han calificado el acuerdo como "bien merecido".

El vigente campeón de F1 firmó una extensión de contrato para permanecer con McLaren al menos hasta finales de 2030. El piloto de 26 años, que consiguió su primer título de pilotos en 2025, también recibirá su chasis MCL39 ganador del campeonato como parte del nuevo acuerdo.

Tras debutar con el equipo de Woking en 2019, Norris ha disputado más grandes premios para McLaren que cualquier otro piloto, con 163. En lo que va de su carrera, el británico ha acumulado 13 victorias en grandes premios, 48 podios, 18 poles, 20 vueltas rápidas, 1589 puntos en su carrera y un campeonato de pilotos.

"La elección perfecta para ambas partes, Lando mostró lealtad a McLaren y eso dio sus frutos con creces con un título, así que merece un nuevo gran acuerdo. Posiblemente sea un hombre de un solo equipo durante su carrera, y puede que tampoco haya terminado de ganar títulos", comentó un aficionado en Reddit.

Otra persona publicó: "Bien merecido. Espero que esto venga con un gran aumento de salario porque ha sido uno de los mejores pilotos de la parrilla esta temporada y tiene un título. Literalmente me recuerda a Button después de 2009, pero con un techo de habilidad más alto".

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

El chasis MCL39 se convirtió en un gran tema de conversación entre los aficionados.

"Este es un gesto muy bonito de McLaren al darle a Lando el coche ganador del campeonato. Una extensión bien merecida por la lealtad que les ha mostrado desde el principio y que dio buenos frutos con el título del año pasado. Además, con lo que ha estado haciendo en lo que va de temporada, incluso con los problemas de fiabilidad de principios de año, va a ser competitivo con ellos durante mucho más tiempo", escribió otro aficionado.

"Una enorme extensión de contrato y le regalan su coche ganador del campeonato. ¡Qué día para el chaval!", publicó otra persona, mientras otro comentó: "Es un regalo absolutamente increíble poder conseguir tu primer coche ganador del campeonato. Totalmente merecido. ¡Se ha quedado con el equipo en las buenas y en las malas! El tío seguro que va a celebrarlo esta noche".

También lee:

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Checo Pérez admite "conversaciones" con otros equipos de F1, pero que nunca pensó en dejar Cadillac

Comentarios destacados
Más de
Lydia Mee

Hadjar comparte novedades sobre su lesión con la mira puesta en Monza

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Hadjar comparte novedades sobre su lesión con la mira puesta en Monza

Albon explica por qué no guarda secretos con Sainz en Williams

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Albon explica por qué no guarda secretos con Sainz en Williams

Williams tiene "un enorme número de proyectos" para solucionar los problemas de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Williams tiene "un enorme número de proyectos" para solucionar los problemas de 2026
Más de
Lando Norris

Qué significa la ampliación de contrato de Norris para McLaren y Piastri

Fórmula 1
Fórmula 1
Qué significa la ampliación de contrato de Norris para McLaren y Piastri

Lando Norris amplía su contrato con McLaren hasta la F1 2030

Fórmula 1
Fórmula 1
Lando Norris amplía su contrato con McLaren hasta la F1 2030

Cómo Lando Norris mejoró aún más desde que ganó el título de F1, según McLaren

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Cómo Lando Norris mejoró aún más desde que ganó el título de F1, según McLaren
Más de
McLaren

Por qué McLaren debe superar la prueba de Monza antes de hablar de luchar por el título de F1

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Italia
Por qué McLaren debe superar la prueba de Monza antes de hablar de luchar por el título de F1

Lando Norris anuncia una nueva serie documental en Prime Video con "más acceso que nunca"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Países Bajos
Lando Norris anuncia una nueva serie documental en Prime Video con "más acceso que nunca"

McLaren ya completó una prueba de 30 horas con su LMDh

WEC
WEC
McLaren ya completó una prueba de 30 horas con su LMDh

Últimas noticias

Mercedes busca respuesta tras notar en Zandvoort un problema inédito hasta ahora en el año

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Mercedes busca respuesta tras notar en Zandvoort un problema inédito hasta ahora en el año

Un detalle de la extensión de contrato de Norris con McLaren sorprende a los aficionados de la F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Un detalle de la extensión de contrato de Norris con McLaren sorprende a los aficionados de la F1

Quartararo llega al límite con Yamaha: "Por razones personales, no tengo ganas de ayudar"

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Aragón
Quartararo llega al límite con Yamaha: "Por razones personales, no tengo ganas de ayudar"

Checo Pérez admite "conversaciones" con otros equipos de F1, pero que nunca pensó en dejar Cadillac

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Países Bajos
Checo Pérez admite "conversaciones" con otros equipos de F1, pero que nunca pensó en dejar Cadillac