Un detalle de la extensión de contrato de Norris con McLaren sorprende a los aficionados de la F1

Un detalle principal de la extensión de contrato de Lando Norris con McLaren ha llamado la atención de los aficionados de la Fórmula 1, que han calificado el acuerdo como "bien merecido".

El vigente campeón de F1 firmó una extensión de contrato para permanecer con McLaren al menos hasta finales de 2030. El piloto de 26 años, que consiguió su primer título de pilotos en 2025, también recibirá su chasis MCL39 ganador del campeonato como parte del nuevo acuerdo.

Tras debutar con el equipo de Woking en 2019, Norris ha disputado más grandes premios para McLaren que cualquier otro piloto, con 163. En lo que va de su carrera, el británico ha acumulado 13 victorias en grandes premios, 48 podios, 18 poles, 20 vueltas rápidas, 1589 puntos en su carrera y un campeonato de pilotos.

"La elección perfecta para ambas partes, Lando mostró lealtad a McLaren y eso dio sus frutos con creces con un título, así que merece un nuevo gran acuerdo. Posiblemente sea un hombre de un solo equipo durante su carrera, y puede que tampoco haya terminado de ganar títulos", comentó un aficionado en Reddit.

Otra persona publicó: "Bien merecido. Espero que esto venga con un gran aumento de salario porque ha sido uno de los mejores pilotos de la parrilla esta temporada y tiene un título. Literalmente me recuerda a Button después de 2009, pero con un techo de habilidad más alto".

Lando Norris, McLaren Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

El chasis MCL39 se convirtió en un gran tema de conversación entre los aficionados.

"Este es un gesto muy bonito de McLaren al darle a Lando el coche ganador del campeonato. Una extensión bien merecida por la lealtad que les ha mostrado desde el principio y que dio buenos frutos con el título del año pasado. Además, con lo que ha estado haciendo en lo que va de temporada, incluso con los problemas de fiabilidad de principios de año, va a ser competitivo con ellos durante mucho más tiempo", escribió otro aficionado.

"Una enorme extensión de contrato y le regalan su coche ganador del campeonato. ¡Qué día para el chaval!", publicó otra persona, mientras otro comentó: "Es un regalo absolutamente increíble poder conseguir tu primer coche ganador del campeonato. Totalmente merecido. ¡Se ha quedado con el equipo en las buenas y en las malas! El tío seguro que va a celebrarlo esta noche".

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