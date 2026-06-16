Norris: Ferrari "avergonzaría" a sus rivales de F1 con un motor más potente

Mercedes ha dominado la campaña de Fórmula 1 de 2026, pero Lando Norris cree que Ferrari "avergonzaría" a la competencia si tuviera un motor más potente.

Las Flechas Plateadas ganaron los seis primeros grandes premios de la temporada con George Russell y Kimi Antonelli, pero en Barcelona Lewis Hamilton puso fin a esa racha al ganar para Ferrari.

Hamilton ya había estado cerca de la victoria con segundos puestos consecutivos hasta que la Scuderia llevó el fin de semana pasado un paquete con importantes mejoras que impresionó a sus rivales.

Muchos ahora creen que Ferrari cuenta con el chasis más fuerte pero según los recientes resultados de ADUO, le falta rendimiento de motor, que es un aspecto clave de la normativa de 2026.

Los hallazgos indicaron que Red Bull es la referencia sorpresa con Mercedes entre 2 y un 4% por detrás, mientras que Ferrari está más de un 4% por debajo, lo que significa que recibe dos tokens de mejora que podrían cambiar las reglas del juego.

"Tenemos suerte de que Ferrari no tenga un mejor motor en este momento", dijo Norris de McLaren a Sky Sports. "Si tuvieran un mejor motor, estarían dominando".

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Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Son la referencia de la parrilla en términos de rendimiento en curvas en este momento y ni siquiera estamos cerca de ellos. Ese es el punto realista, estamos muy, muy lejos de donde necesitamos estar.

"Si mejoran en el lado del motor, entonces avergonzarán a todos. Necesitamos realmente agachar la cabeza y ver qué mejoras podemos hacer. Pero el equipo está trabajando duro. No es que no lo estemos haciendo, estamos trabajando muy duro.

"Todos en la fábrica están haciendo lo mejor que pueden. Algunas cosas llevan tiempo, pero necesitamos acelerar de verdad el progreso en este momento porque queremos seguir en la lucha."

Norris dijo eso después de terminar tercero detrás de Hamilton y Russell en Barcelona, aunque se vio ayudado por el abandono tardío de Antonelli y el accidente de Charles Leclerc, Ferrari, en la Q3 que lo hizo partir décimo y permanecer detrás suyo toda la carrera, antes de también retirarse.

Así que el vigente campeón del mundo está preocupado por la diferencia que McLaren tiene ahora con los dos primeros y sus pensamientos fueron compartidos por su compañero de equipo Oscar Piastri, que terminó quinto en Barcelona.

El australiano corrió en gran medida su propia mejora que hacer al terminar a 35 segundos del podio y a 59 segundos de Hamilton, una enorme diferencia entre McLaren y Ferrari que no estaba ahí al principio de la campaña.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Han estado muy, muy cerca de nosotros", dijo Piastri a Sky Sports. "Nosotros y Ferrari hemos estado muy cerca durante la primera parte del año.

"Los últimos dos fines de semana probablemente estuvieron un poco por delante. Pero este fin de semana, con todas sus piezas nuevas, están funcionando bien.

"Además, en una carrera como la de hoy, donde el agarre es tan bajo, los neumáticos son tan frágiles, creo que probablemente también favorece las fortalezas de su coche.

"Tienen mucha carga aerodinámica, probablemente la mayor carga aerodinámica de todos. Pero también mucho drag. Pero cuando necesitas proteger los neumáticos, creo que eso te ayuda.

"Así que sí, claramente hay trabajo por hacer para nosotros. Hay trabajo por hacer para mí porque no fue una carrera fácil."

El Gran Premio de Barcelona significa que McLaren es tercero en el campeonato, a 121 y 49 puntos de Mercedes y Ferrari respectivamente, mientras que tiene 52 de ventaja sobre Red Bull, cuarto clasificado.