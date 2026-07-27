Lando Norris: "Fui mejor que Piastri en todos los sentidos" en Hungría

Lando Norris afirma que fue "simplemente mejor en todos los sentidos" que su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, en su camino hacia una contundente victoria en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

Tras arrebatar la pole position por 0.012s a Lewis Hamilton, Norris perdió el liderato ante Piastri en la primera vuelta al deslizarse por la línea exterior sucia en la curva dos.

El británico mantuvo fácilmente el ritmo de su compañero, permaneciendo a menos de dos segundos en las primeras 33 vueltas de la carrera, aunque sin poder plantear un desafío real en términos de adelantamiento.

En esa fase, Norris tenía muchas ganas de volver a parar en boxes para tener aire limpio con neumáticos nuevos, pero las 'reglas papaya' de McLaren significaban que el líder de la carrera, Piastri, tenía prioridad, así que fue el australiano quien se dirigió al pitlane.

Sin embargo, Piastri acabó detrás de varios rezagados, incluido Carlos Sainz, que chocó con él, y Norris emergió por delante tras su propia parada en boxes. A partir de entonces, con sus neumáticos seis vueltas más frescos, Norris avanzó con fuerza, abriendo una brecha de 13 segundos sobre su compañero en las siguientes 15 vueltas, hasta que Piastri sufrió una presunta avería de la caja de cambios y se retiró. Norris terminó ganando por 15 segundos sobre Max Verstappen.

"¿Qué es lo que más me complace? Simplemente el hecho de que fuimos muy rápidos", comentó el inglés después de la carrera.

"Quiero decir, el coche seguía siendo horrible de conducir a veces, pero rápido, y prefiero tener un coche horrible pero rápido antes que cualquier otra cosa. Así que, sí, simplemente el ritmo. El ritmo que tuve durante toda la carrera, incluso detrás de Oscar al principio.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Por supuesto, no fue mi mejor curva 2, pero después de eso, viendo cómo era mi ritmo, fui simplemente mejor en todos los sentidos, en términos de degradación y ritmo. Estaba convencido de que aún podía ganar la carrera, incluso después de eso, ya fuera que parara en boxes o lo obligara a él a parar y yo alargara el stint, consiguiera neumáticos frescos y remontara. Así que estaba convencido de que podía ganar la carrera hoy, y lo hicimos.

"Por supuesto, fue desafortunado para él y mala suerte, porque creo que podríamos haber logrado un uno-dos. Pero, por lo demás, simplemente mi ritmo. Mi ritmo para mantenerme tan cerca de él durante tanto tiempo. Hoy estábamos simplemente en otro nivel, y me sentí con una muy buena fluidez. Cuando el coche va bien y yo estoy con buen ritmo, no hay quien me pare."

Preguntado sobre una posible frustración por verse limitado por las reglas del equipo en materia de estrategia, Norris explicó: "Solo quiero ganar la carrera, ¿sabes? Hay ciertas reglas que tenemos como equipo, y no podemos perjudicar la carrera del otro siendo demasiado agresivos y queriendo ganar. Pero quiero ganar, y sin duda tenía mucho mejor ritmo que él. Teníamos muchas más posibilidades de ganar la carrera, digamos.

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Así que, ya sabes, cuando estaba atrapado detrás de Oscar, Max estaba tres o cuatro segundos por detrás, y en ese momento seguía siendo una amenaza. Delante no hay amenaza, y tenemos mucha más garantía de que ganaremos como equipo de todos modos. Así que quería parar y hacerle un undercut porque mi ritmo habría sido tan bueno que creo que podría haber abierto una ventana completa de parada en boxes sobre él y volver a parar si lo necesitaba. O hacer que él parara pronto.

"Creo que estábamos en la delgada línea entre parar demasiado pronto y perjudicar ambas carreras. Así que fue simplemente en el mejor interés del equipo, que con razón tienen que defender frente a mí. Pero quiero hacer todo lo que pueda para intentar ganar una carrera, por supuesto."

Esta fue la primera victoria de Norris en F1 desde el Gran Premio de Brasil de 2025, poniendo fin a su racha más larga sin ganar —12 rondas— desde la temporada 2023. Sigue quinto en el campeonato de pilotos, a 91 puntos del líder Kimi Antonelli.