Norris habla de su futuro a largo plazo en la F1 tras comprometerse con McLaren hasta 2030

El campeón de Fórmula 1 de 2025, Lando Norris, afirma que estaría "orgulloso" de pasar toda su carrera en la F1 con McLaren.

El piloto de 26 años recientemente comprometió su futuro con la escudería de Woking al firmar una extensión de contrato por cuatro años que lo mantendrá en el equipo hasta finales de la temporada 2030.

En declaraciones a Sky Sports sobre la posibilidad de competir hasta los 40 años y permanecer en McLaren durante toda su carrera, Norris admitió que todavía no sabe cuánto tiempo quiere prolongar su trayectoria en el campeonato, pero reiteró su lealtad a su actual equipo.

"Oh, no sé si quiero llegar a los 40. Ya es mucho pedir llegar a los 30, así que veremos. No sé qué depara el futuro", explicó.

"Sin duda quiero creer en lo que depara el futuro, y sigo creyendo que podemos ganar más como equipo y conquistar más campeonatos de constructores y más campeonatos de pilotos, y por eso quiero quedarme aquí".

Lando Norris, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

"Pero también es el único equipo en el que he estado y el equipo que amo, y considero que este lugar es mi casa. Así que, si termino haciendo toda mi carrera en McLaren, será algo de lo que estaré muy orgulloso de decir y que llevaré conmigo durante el resto de mi vida".

Aunque descartó pensar por ahora en igualar la longevidad en la F1 de pilotos como Fernando Alonso y Lewis Hamilton, Norris añadió que su principal objetivo en esta etapa es cumplir la duración de su nuevo contrato.

"No sé hasta qué punto quiero llegar como piloto, si quiero tener 30, 40 o 50 años. Todavía no lo sé", agregó. "Así que estoy muy, muy contento de anunciar que estaré aquí durante cuatro años más y durante cuatro años más luchando por victorias y campeonatos, espero".

Norris ocupa actualmente el cuarto puesto en el Campeonato de Pilotos con 159 puntos, después de conseguir victorias consecutivas en los Grandes Premios de Hungría y Países Bajos.

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