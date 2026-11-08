Crónica de carrera

Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Norris gana la carrera en Brasil, Colapinto 13° y Checo Pérez en 18°; Mercedes campeones

Lando Norris tuvo solo un susto al inicio de la carrera del GP de Sao Paulo, pero se impuso al final. Max Verstappen concluyó segundo.

Luis Ramírez

Editado: 8 nov 2026, 18:41

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Lando Norris, McLaren, Liam Lawson, Racing Bulls, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Lando Norris conquistó la victoria del Gran Premio de Sao Paulo 2026, y su tercer triunfo en la temporada, superando por más de 14 segundo a Max Verstappen y el francés Isack Hadjar. El campeón Andrea Kimi Antonelli vivió una carrera complicada y se encuentra bajo investigación.

La arrancada parecía un sueño para el ahora campeón del mundo de la F1, Andrea Kimi Antonelli, traccionando mejor con el neumático intermedio y superando a Lando Norris en la partida, una maniobra que también repetía el Racing Bulls de Liam Lawson colocándose detrás del Mercedes. En la parte trasera, tanto Max Verstappen como Lewis Hamilton salía del fondo de la parrilla, mientras los Alpine caían en el clasificador en medio de la estela de agua de una pista que aún se estaba secando.

Con el circuito mejorando tras la lluvia que llegó antes de la arrancada, Lewis Hamilton fue de los primeros en ir a los pits para colocar el blando seguido por Lando Norris y Antonelli quien colocó la goma blanda en el giro 18 manteniendo la cima por delante del monarca del 2025.

Pero la suerte cambió pronto para Antonelli. Dos giros después de su detención comenzó a reportar problemas de balance y señaló que se podría tratar de su suspensión. Apenas terminaba el mensaje por la radio y sufría un trompo en la entrada de la ese de Senna permitiendo que Norris asumiera la cima. De inmediato Isack Hadjar, quien había llevado a su Red Bull al top tres también adelanto al nuevo campeón con Max Verstappen tomando la cuarta plaza tras una remontada desde la posición 21.

Con Norris escapándose, Red Bull decidió dar una orden de equipo para que Verstappen intentara reducir la diferencia antes de la segunda parada de pits en el giro 45, pero sin resultados. Hadjar no tardó en cuestionar la decisión y señaló que si el cuatro veces campeón del mundo no adelantaba al británico ¿qué sucedería con su posición? esperando recuperar la segunda plaza, algo que no sucedió.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Fernando Alonso, Aston Martin Racing, Carlos Sainz, Williams

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Cuando la carrera parecía ya dictaminada, a 10 giros del fina la lluvia se hizo presente obligando a la colocación de gomas intermedias. George Russell, quien tuvo un problema en la parte inicial de la carrera, fue el primero en ir a los pits por las gomas intermedias seguido por Norris, quien entró con 15 segundos de ventaja sobre Verstappen. El cuatro veces campeón del mundo siguió la misma estrategia que el puntero al igual que Hadjar y Antonelli, lo cual dejó sin cambio de posiciones el top tres con Norris, Verstappen y Hadjar encaminándose a la bandera de cuadros.

Russell, quien fue el primero en ir por los neumáticos intermedios, adelantó a Antonelli por el cuarto puesto, esto mientras que el italiano terminaría la carrera con una investigación como consecuencia de su salida de pits, la cual se realizó al mismo instante en que Franco Colapinto ingresaba a los boxes y casi provocaba un choque entre ambos pilotos.

Con el cuarto y quinto puesto, a falta de confirmar una posible sanción sobre el italiano, Mercedes logró el campeonato de constructores 2026.

Hamilton no supo aprovechar las condiciones y fue el último del grupo de los 10 primeros en ir a los pits sufriendo un trompo en su camino a los boxes para finalizar en noveno.

El resultado de Franco Colapinto y Sergio Pérez

Con las posiciones establecidas tras la primera parada de pits, Colapinto empezó a recuperar terreno tras caer hasta la posición 15 y colocándose en el top 10 en la vuelta 49 tras adelantar en una lucha lado a lado al Audi de Nico Hulkenberg. Sin embargo, el teutón respondió un giro después adelantando al coche francés, pero por fuera del circuito. El coche de la marca de los cuatro aros debía regresar la posición al argentino, pero no lo hizo dejando a Colapinto en una lucha por la posición 11 contra Arvid Lindblad.

El argentino de Alpine libró una batalla lado a lado con el británico de la casa de Faenza quien, finalmente, lo superó por el puesto 11 dejando al sudamericano por delante de Pierre Gasly en el puesto 13 al momento de cruzar la meta.

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Fernando Alonso, quien había alcanzando la Q3, fue víctima del rendimiento de su Aston Martin en seco saliendo de esa zona concluyendo en 12°. Liam Lawson, quien había llegado al segundo puesto en la arrancada, descendió al octavo cuando ritmo de su coche quedó en evidencia.

Sergio Pérez se posicionó para la mitad de la competencia en el puesto 17 para, al final, cruzar 18° por delante de Carlos Sainz y el debutante Rafael Camara. El segundo coche de Cadillac, el de Valtteri Bottas, no arrancó la prueba.

¿Cuándo es la próxima carrera del calendario?

La siguiente cita del calendario es el Gran Premio de Las Vegas del 19 al 21 de noviembre iniciando el último triplete del año.

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