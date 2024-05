Norris vio "injusto" que Sainz salga tercero tras la bandera roja en Mónaco

Sainz había sufrido un pinchazo tras un choque con Oscar Piastri en la primera curva, su coche se detuvo en Casino Square y parecía estar fuera de carrera.

Pero la colisión en cadena entre Sergio Pérez, de Red Bull, y los dos coches de Haas provocó una bandera roja unos instantes después, y sirvió para dar a Sainz un salvavidas.

Según el reglamento deportivo de la F1, el orden para la reanudación "se tomará en el último punto en el que haya sido posible determinar la posición de todos los coches. A todos esos coches se les permitirá entonces reanudar la sesión de sprint o la carrera".

Mientras que la mayoría de los coches habían pasado por el primer sector de cronometraje en la bajada a Mirabeau antes de que saliera la bandera roja, el Sauber retrasado de Zhou Guanyu no lo había hecho, por lo que la FIA determinó que el orden en la línea dos del coche de seguridad tenía que ser utilizado para la segunda salida.

Eso significó que Sainz pasó de salir desde atrás a ocupar su tercer puesto original en la parrilla, que luego convirtió en podio.

Para Lando Norris, que era tercero antes de la bandera roja, ver a Sainz recuperar su tercer puesto no fue algo que lo alegrara.

"No creo que sea lo más justo, pero estoy seguro de que ha habido momentos en el pasado en los que tal vez he tenido suerte con eso y pudieron arreglar el coche un poco o algo así", dijo.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Cuando piensas en ello de una manera contundente, es frustrante e injusto, que porque alguien comete un error y debido a una cierta cantidad de coches o lo que sea, cualquiera que sea la regla, no cruzó la línea antes de la bandera roja y bla, bla, consigue deshacer ese error y consigue una parada en boxes gratis. Es injusto".

Norris no fue el único que pensaba que la situación parecía difícil de entender. George Russell, de Mercedes, dijo: "No es correcto. No sé cuál es el fallo exactamente. Pero sí, fue un poco extraño".

El jefe de McLaren, Andrea Stella, fue más considerado con las cosas, ya que aceptó que las reglas se aplicaron de la manera correcta - pero reconoció lo afortunado que había sido Sainz.

"En cuanto a la forma en que se determinó el orden de reanudación, creo que lo que hizo la FIA fue lo mejor", dijo después de la carrera.

"También es un acuerdo con el precedente, por el que se utiliza la línea dos del coche de seguridad cuando los tiempos del sector no están disponibles. No creo que utilizar los mini sectores sea una buena forma de hacerlo".

"Obviamente, lo que salvó a Carlos fue que Zhou no había cruzado el tiempo del sector en el momento en que se suspendió la carrera. Suerte para Carlos".

"Creo que ha tenido suerte hoy y también con el enfoque indulgente de los comisarios, porque la colisión en la primera curva obviamente creó daños significativos en el coche de Oscar, y creo que esto resumió (la investigación) de la obstaculización de ayer", dijo en relación a que el español salió airoso tras ser investigado por obstaculizar a Alex Albon en la clasificación.

"Como digo, Carlos ha tenido suerte, esto le ha valido un podio".

"Estamos contentos por él, pero creo que, sobre todo por lo de ayer, todavía estamos un poco perplejos sobre cuál fue la diferencia entre ayer e Imola (cuando Piastri fue sancionado por obstaculizar)".

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 2ª posición, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 1ª posición, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3ª posición, en el podio. Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Piastri, con daños significativos

Mientras que Norris estaba descontento por cómo se desarrollaron las cosas que llevaron a que Sainz fuera tercero, la bandera roja fue en realidad una buena noticia para su compañero de equipo Piastri, que había sufrido daños en su roce con el piloto de Ferrari.

Tras la carrera, Stella reveló que el coche de Piastri tenía piezas rotas que le habrían restado alrededor de medio segundo por vuelta.

"En cuanto se produjo la colisión, observamos que se habían perdido 20 puntos (de carga aerodinámica), lo que aquí en Mónaco supone alrededor de medio segundo", dijo.

"Pero luego, gracias a la bandera roja, estuvimos en condiciones de hacer algunas reparaciones en el suelo porque el alerón lateral del suelo estaba roto".

"Lo reparamos, no lo arreglamos del todo, y cambiamos también el sidepod que estaba roto. Así que en general, el déficit fue de unos 10 puntos para toda la carrera, que es un par de décimas, tal vez 0,25s".

"Obviamente nos puso un poco más nerviosos sobre la posibilidad de mantener los neumáticos en una buena situación, en buenas condiciones, porque el coche estaba un poco dañado".

"Pero Oscar lo consiguió y, al final, los daños no influyeron en el resultado final".