Norris lamenta el "frustrante" momento de subviraje en la calificación de Qatar

Tras la primera tanda de la Q3 en el Circuito Internacional de Losail, Lando Norris mantenía la pole provisional con un tiempo de 1.19.495. Esperaba mejorar en ese último intento, pero fracasó. En la curva 2, tuvo mucho subviraje y tuvo que levantar brevemente, rompiendo la vuelta después de sólo unas curvas. Al final, sólo su compañero de equipo en McLaren , Oscar Piastri, fue más rápido, lo que permitió a Norris salir desde la segunda posición después de todo.

Que no hubiera un nuevo intento tras abortar esa vuelta tenía una sencilla razón, según Norris: "No tenía combustible, así que no podía hacerlo". No quiso hacer comentarios en la rueda de prensa sobre lo que, en su caso, podría haber habido como resultado, ya que eso es "demasiado tarde ahora".

"Oscar lo ha hecho muy bien hoy, todo el fin de semana", elogió a su compañero de equipo y rival por el título. "Definitivamente me sentí un poco más cómodo en el coche hoy, lo que me permitió empujar un poco más como quería. Me he sentido mejor. Creo que he hecho una buena primera vuelta. Creo que en muchos sitios podría haber ido más rápido. No creo que la curva 2 fuera necesariamente uno de ellos, pero por alguna razón de repente tuve subviraje allí, y eso fue todo. Así que sí, frustrante, porque definitivamente creo que podría haberlo hecho mejor y mejorar mi vuelta bastante, pero no lo hice".

Lando Norris sale segundo en Qatar y podría conseguir su primer título de F1. Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Subrayó que se sintió "mucho" más feliz en el MCL39 que el viernes, cuando llegó al tercer tiempo en la clasificación al sprint. "Pero eso no me hizo rendir mucho mejor", dijo Norris entre risas. "Definitivamente es mucho mejor. Sentí que hoy podría haber ido al menos a por la pole position. Y ayer tuve muchos daños en el coche al final de la Q3, así que [no tener daños ahora] también ayudó."

Norris tiene en Qatar su primera oportunidad real de hacerse con el título de Fórmula Uno. Si gana la carrera, las opciones de título de Piastri y Max Verstappen se esfuman inmediatamente. Pero si Piastri y Verstappen terminan por delante de él, la lucha por el título continuará hasta el Gran Premio de Abu Dabi.

"La tanda larga hasta la primera curva es una buena oportunidad para que todos ganen -o pierdan- posiciones", sabe también Norris. "Después de eso, creo que será una carrera bastante aburrida y sencilla". ¿Cuál será su enfoque pensando en la lucha por el título? "Como todos los días. Salgo segundo, así que de momento las posibilidades de ganar no son muy altas, pero sí... Me centraré en hacer una buena salida". Eso aún podría ser un reto, ya que sale como número dos a la derecha - y por tanto el lado sucio - de la parrilla. "En creo que es mucho peor en el lado derecho, pero sí, es normal", explicó.