Norris: McLaren "demuestra que sus críticos están equivocados"

Se confirma el regreso de McLaren al frente. Tras un convincente Gran Premio de Gran Bretaña, en el que Lando Norris y Oscar Piastri terminaron segundo y cuarto, los coches de papaya tuvieron una actuación similar en Hungría. Norris sumó su segundo podio consecutivo por primera vez en su carrera, de nuevo en el segundo escalón, mientras que Piastri terminó quinto.

Norris no pudo hacer nada contra Max Verstappen, a 33 segundos en la meta, y su tarea no fue fácil, ya que Sergio Pérez y Lewis Hamilton estaban a solo cuatro y cinco segundos de él al cruzar la bandera de cuadros.

"Ha sido una carrera dura", comentó el británico. "No ha sido fácil, sobre todo porque Checo Pérez me ha alcanzado al final. Pero no tuvo tiempo de atacarme, así que estoy contento. He tenido que luchar un poco en la salida, me he despistado un poco en la primera curva, pero es otro podio para McLaren, es genial."

Respecto a la salida, Norris se refirió a que se vio perjudicado por la batalla entre Verstappen y Hamilton, lo que permitió a Piastri adelantarle en el primer stint. Al final, no supuso ninguna diferencia en su resultado: el octavo podio de su carrera... ¿antes de una primera victoria? "Si Max abandona o pasa algo, quizás, pero por el momento, son demasiado rápidos", dijo el inglés. " A menos que cometan errores o pase algo...".

Lando Norris (McLaren) celebra el segundo puesto con su equipo

"Por el momento, creo que estamos muy contentos con el progreso que hemos hecho en comparación con donde estábamos hace cuatro o cinco carreras, estábamos luchando a veces para salir de la Q1. Ahora estamos luchando por la pole y el podio. Lo aceptaremos, nuestro momento llegará más adelante en el año".

En cuanto a la procedencia del salto de McLaren en la jerarquía, "la respuesta es obvia", juzga Norris: "Mucho trabajo duro, gran espíritu de equipo. Todo el mundo en la fábrica ha hecho un gran trabajo. Creo que sabíamos desde el principio que íbamos a tener dificultades, y teníamos muy mala pinta. Recibimos muchos mensajes negativos por parte de algunos, la gente decía que no estaban haciendo un trabajo lo suficientemente bueno. Pero me alegro de que por fin hayamos demostrado que algunos se equivocaban".

Con 58 puntos en dos Grandes Premios, McLaren tiene en cualquier caso el segundo mejor registro en este periodo, no muy lejos de Red Bull (75), por delante de Mercedes (45), Ferrari (13) y Aston Martin (9)... A este ritmo, los de Woking bien podrían terminar la temporada entre los 3 primeros del campeonato de constructores.

