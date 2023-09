Por qué Norris cree que McLaren puede superar a Aston Martin en puntos

El aumento de la competitividad de McLaren desde su actualización de mitad de temporada ha dejado a la escudería de Woking a sólo 49 puntos de Aston Martin en la lucha por el cuarto puesto en el campeonato de constructores.

Norris no tiene dudas de que McLaren tiene ahora un coche que puede ayudar a recortar distancias en las seis carreras restantes, y cree que un as en la manga es el hecho de que tanto él como su compañero Oscar Piastri estén sumando puntos.

Esta situación contrasta con la de Aston Martin, que ha perdido ritmo en las últimas carreras y ha visto cómo su piloto Lance Stroll no ha sumado ningún punto desde el parón veraniego. En las últimas cuatro carreras, el equipo de Silverstone sólo ha sumado 25 puntos, frente a los 69 de McLaren.

Cuando se le preguntó si creía que McLaren podía superar ahora a Aston Martin, Norris dijo: "Sí. No pensaba que estuviera tan cerca. Pero sí, si son 49, entonces definitivamente lo creo".

"No quedan muchas carreras. Estoy seguro de que va a haber un par en las que Aston va a ser un poco más fuerte, pero creo que nuestra ventaja en este momento en comparación con casi todos los equipos, excepto un par, es que tenemos dos pilotos que están ahí arriba luchando por estas posiciones y luchando por estos puntos".

"No todos los equipos tienen eso en este momento, así que creo que nos está ayudando. Podemos ayudarnos unos a otros, podemos utilizarnos unos a otros, y creo que es una buena ventaja que tenemos sobre muchos otros equipos en este momento".

Lando Norris, McLaren, 2ª posición, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Oscar Piastri, McLaren, 3ª posición, Andrea Stella, Team Principal, McLaren, el equipo McLaren celebra después de la carrera. Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris viene de dos segundos puestos consecutivos, habiendo terminado detrás de Carlos Sainz en Singapur y luego como escolta de Max Verstappen en Japón.

Aunque McLaren todavía está persiguiendo mejoras en su MCL60, especialmente en curvas de baja velocidad, Norris cree que el paquete general ahora puede mantener una buena forma para el resto de la campaña.

"Estamos en una tendencia ascendente", dijo. "Estamos haciendo buenos progresos y días como (Japón) lo demuestran. Aunque sé que a veces vendrán carreras más duras y quizá no tan sencillas como, el progreso que hemos hecho esta temporada ha sido increíble desde mi punto de vista".

"Desde donde estábamos hasta terminar a 19 segundos del liderato es una prueba de ello. Así que estoy orgulloso de todos y seguiremos empujando".

Pero mientras Norris se ha fijado como objetivo batir a Aston Martin, el director del equipo McLaren, Andrea Stella, resta importancia a las perspectivas, ya que no cree que haya ningún beneficio en centrarse en un objetivo fijo.

"No quiero ni pensar que haya alguien en McLaren que necesite este tipo de zanahoria para esforzarse más", dijo.

"Confío -y no sólo confío- creo, que todo el mundo está empujando al ritmo más rápido razonable y sostenible. Así que eso es lo que quiero y eso es lo que creo que está pasando".

"Si empezamos a pensar: 'ahora tenemos que acabar cuartos, podemos acabar cuartos', todo el mundo diría: 'Andrea, ya lo sabemos. No tienes que decírnoslo. No tenemos que declararlo al mundo'. Simplemente vamos tan rápido como podemos. Y esa es la actitud".

Lance Stroll, Aston Martin AMR23, sale de boxes tras una parada. Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Aston Martin es consciente de la amenaza que supone McLaren, mientras lucha por recuperar la forma que le ayudó a subir al podio reiteradamente a principios de campaña.

El director del equipo, Mike Krack, dijo que no había duda de que el equipo con sede en Silverstone tenía que sacar más ritmo del AMR23.

"Es una lucha dura", dijo. "Creo que tenemos que fijarnos en las próximas carreras. Tenemos que ofrecer el máximo en términos de fiabilidad, algo que no hemos hecho (en Japón). Tuvimos un coche en la meta, así que no debemos cometer errores en las operaciones y centrarnos en nosotros mismos. No podemos influir en lo que hacen ellos".

"Pero hay algunos sprints. Creo que tendremos algo de lluvia, probablemente. Así que va a ser largo y duro. Siempre tengo confianza, pero tenemos que mejorar en términos de fiabilidad y tenemos que añadir rendimiento."

